Na een dip in april is de automarkt in mei weer enigszins hersteld. Er zijn bijna 30.000 nieuwe auto's in Nederland geregistreerd. Ruim 40 procent van alle nieuwe auto's die in mei in Nederland zijn geregistreerd, is elektrisch. Ook interessant: Tesla heeft zowel Skoda als Kia verslagen en heeft de populairste elektrische auto's. Dat en meer blijkt uit cijfers van RDC, Rai Vereniging en Bovag.

In april werden in Nederland nog bijna 5 procent minder nieuwe auto's geregistreerd dan in diezelfde maand vorig jaar. Goed nieuws voor de Nederlandse autobranche: de automarkt is in mei weer hersteld. Afgelopen maand zijn er in Nederland 29.915 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat waren er 1,1 procent meer dan in diezelfde maand vorig jaar. Over de eerste vijf maanden van dit jaar staat de registratieteller op 139.090 auto's. Dat zijn er nog wel 8 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar.

Van de bijna 30.000 nieuwe auto's die in mei in Nederland een kenteken kregen, was meer dan de helft een hybride. Het marktaandeel van mild-hybride, volledig hybride en plug-in hybride auto's is 50,1 procent. Volledig elektrische auto's waren in mei goed voor een marktaandeel van maar liefst 41,3 procent. In april lag het marktaandeel van EV's nog op 37,4 procent. Ruim twee op de vijf nieuwe personenauto's is dus een elektrische.

Traditionele benzineauto's zonder elektrische ondersteuning waren in mei nog goed voor een marktaandeel van slechts 6,9 procent. Er zijn slechts iets meer dan twee keer zoveel dieselauto's geregistreerd als auto's op lpg: 324 stuks. Daarmee zijn auto's met een dieselmotor goed voor een marginaal marktaandeel van 1,1 procent.

Verhouding brandstofsoort - mei 2026

Aantal Marktaandeel Hybride 15.002 50,1% Elektrisch 12.363 41,3% Benzine 2.075 6,9% Diesel 324 1,1% lpg 150 0,5%

Merken: Niemand is Kia de baas

Kia is opnieuw marktleider in Nederland. Met 3.303 registraties was Kia goed voor een marktaandeel van maar liefst 11,1 procent. Ruim één op de tien van alle nieuwe auto's die in mei zijn geregistreerd, was een Kia. Op plek twee vinden we Toyota, dat met 2.542 registraties een flink gat laat vallen tot Kia. Toch is een marktaandeel van 8,5 procent iets om trots op te zijn. Op plek drie staat Volkswagen, gevolgd door Renault op plek vier en Volvo op plek vijf.

Top 5 meest geregistreerde merken - mei 2026

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 3.303 11,1% 2 Toyota 2.542 8,5% 3 Volkswagen 2.357 7,9% 4 Renault 1.994 6,7% 5 Volvo 1.857 6,2%

Modellen: Kia Picanto niet te versmaden

De Kia Picanto was in mei de populairste nieuwe auto van Nederland en stoot daarmee de Skoda Elroq van de troon. De Elroq was in april nog de populairste. Op plek twee staat de Tesla Model Y, een model dat lang geregeld de populairste nieuwe auto van Nederland was. Hij blijft slechts 25 registraties achter bij de Picanto. De Tesla Model Y was in mei wel de populairste nieuwe elektrische auto van Nederland. De Tesla Model 3 staat in de totale ranglijst op plek drie, maar is in de EV-top vijf de nummer twee. Van alle in mei geregistreerde nieuwe elektrische auto's was er ruim één op de tien een Tesla. De vanaf het begin populaire Kia EV3 staat op plek vier, in de EV-ranglijst op plek drie. De Toyota Aygo X blijft ook een populaire auto. Die staat in de registratie-top-5 op plek vijf.

De Skoda Elroq was in april nog de populairste nieuwe auto van Nederland, maar weet in mei de top 5 niet te behalen. Wel was de Elroq de op vier na populairste nieuwe elektrische auto van Nederland. Hij eindigt een plek achter de Kia EV5, die op plek vier staat.

Top 5 meest geregistreerde modellen - mei 2026

Merk Model Aantal Marktaandeel 1 Kia Picanto 737 2,5% 2 Tesla Model Y 712 2,4% 3 Tesla Model 3 671 2,2% 4 Kia EV3 634 2,1% 5 Toyota Aygo X 615 2,1%

Meest geregistreerde elektrische auto's - mei 2026