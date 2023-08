RUF kennen we al decennialang als een bedrijf dat Porsches verbouwt, maar ook tot veel meer in staat is. De CTR3 is bijvoorbeeld een overduidelijk en zichtbaar grotendeels op Porsche-onderdelen gebaseerde supercar, maar tegelijkertijd niet een auto die één op één op een bestaand Porsche-model is gebaseerd. De Boxster en de Cayman komen nog het meest in het design terug, maar de RUF is langer, lager en breder en bovenal veel sneller.

De RUF CTR3 Clubsport zoals die nu op de site van RUF staat, loopt alweer even mee. Dat is ook wel te zien, bijvoorbeeld aan de 991-achtige neus en de achterlichten, die van een Boxster van de tweede generatie lijken te komen. Met de CTR3 Evo komt er een waardig vervolg. De basisvorm van de CTR3 blijft behouden, maar met een strakgetrokken neus en een unieke achterzijde oogt het model weer fris. Die kont doet met zijn vier ronde achterlichten trouwens eerder Ferrari-achtig dan Porsche-achtig aan.

Vooralsnog moeten we het bij beide auto’s doen met via Instagram gedeelde foto’s en informatie, dus reken niet op al te uitgebreide specificaties. De RUF CTR3 Evo heeft echter als vanouds een – hoe kan het ook anders – zescilinder boxermotor. Dankzij twee turbo’s komt de 3,8-liter tot maar liefst 800 pk bij 7.100 tpm, en een immens koppel van zo’n 990 (!) Nm.

RUF RSpyder

Bij de tweede nieuwkomer, de RUF RSpyder (of R Spyder), hebben we dat soort cijfers nog helemaal niet. Vermoedelijk is deze auto aanzienlijk minder krachtig, want het lijkt hier meer om een uiterst pure rijbeleving dan om louter prestaties te gaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er hier een turboloze, 4,0-liter boxermotor aan boord huist. Vermoedelijk de krachtbron uit de Porsche 991 Speedster van een paar jaar terug, want daarop is deze RSpyder overduidelijk gebaseerd. Het grote verschil: in de RUF zit je nóg meer open. De voorruit is vervangen door een plexiglas schermpje van enkele centimeters hoog, opgesplitst in twee delen. Dat moet, want RUF splitst het passagierscompartiment in tweeën met een soort brug die de gele streep over de auto in staat stelt ononderbroken door te lopen. Leuk detail is de stopwatch van het Sport Chrono Package, die middenop het dashboard staat en nu dus bovenop het begin van die ‘brug’ eindigt.