Rover P5B (1973) - In het Wild

Afgelopen vrijdag stonden we nog stil bij een keurige Rover 2600 uit de SD1-reeks die op zoek is naar een nieuwe eigenaar en een klein jaar geleden dook er nog een SD1 op in het wild. Ook de Rover P6, de voorganger van de SD1, passeerde vrij recent nog de revue. Nu hebben we dankzij collega Joost Boers de auto voor ons die het stokje uiteindelijk overdroeg aan de P6, maar er tevens een tijd de showroom mee deelde: de Rover P5B, de 'late' P5 die eveneens bekendheid genoot als de 3.5 litre.

De Rover P5B die we hier zien is met bouwjaar nota bene drie jaar jonger dan de P6 die vorig jaar in de spotlights stond en je kunt je er iets bij voorstellen dat het naast de P6 reeds destijds een verouderde verschijning was. Daarbij had je de P6 ook al met dezelfde van Buick afkomstige V8 als de P5B (met de 'B' van Buick). Met de P5 wilde Rover naast de P6 nog een klassieker gelijnd alternatief voor de conservatievere klant blijven aanbieden, maar het is al met al niet verwonderlijk dat Rover er na 1973 toch een punt achter zette. Dat had niet alleen met interne concurrentie van de P6 3500 te maken, maar ook omdat de P5 met zijn 'geboortejaar' 1958 simpelweg al op leeftijd was.

Toch begrijpen we wel waarom iemand zelfs in 1973 de P6 liet staan voor deze P5B. Het ontwerp van de P6 was immers nogal onconventioneel, waar de P5 een tijdloze elegantie genoot. Zeker in zo'n klassieke kleurstelling als deze. In 1978 besloot een Nederlander dit toen nog slechts vijf jaar oude exemplaar te importeren en vervolgens kwam de auto in 1998 in handen van de huidige eigenaar. Dat is nog eens ware liefde; in december zijn de twee al 25 jaar samen! Zo te zien is de P5B nog in keurige staat en waarschijnlijk komt de auto tegenwoordig alleen nog bij goed weer naar buiten. Gelukkig komt er genoeg mooi weer aan de komende tijd, want van zo'n Rover P5B knapt het straatbeeld toch heel wat op!