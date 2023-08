Rover 620 (1994) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Eigenlijk was het een topcombinatie: Japanse techniek in een deftig Brits jasje. Toch zijn ook de Rovers uit de jaren 90 relatief zeldzaam, al kun je er nog altijd een leuke youngtimer aan hebben. Hier hebben we er eentje te pakken die echt een liefhebber verdient.

Britse auto's hebben voor velen een sterke aantrekkingskracht vanwege hun vaak statige voorkomen. Er zijn in de loop der jaren heel wat prachtige ontwerpen uit de Britse designhoed getoverd. Vooral merken als Bentley, Rolls-Royce en Jaguar kregen (en krijgen) de handen regelmatig op elkaar, maar ook Rover kon er wat van. Het grote probleem was echter vaak de kwaliteit. Zeker in de jaren 70 en 80 ging die behoorlijk achteruit bij diverse Britse merken, onder meer onder het roemruchte British Leyland. In de jaren 80 ontstond een samenwerking die daarom bijzonder interessant was: het Japanse Honda, met een verdienstelijke reputatie op het gebied van betrouwbaarheid, ging in zee met Rover.

Zo'n dertig jaar geleden kwam de vijfde vrucht uit de Rover-Honda-koker: de Rover 600-serie, een middenklasser die de wat teleurstellende Austin Montego moest doen vergeten. De 600-serie was in wezen de vrijwel tegelijk verschenen Honda Accord met een door Rover ontworpen koets. De twee liepen ook zij aan zij van de band in het Engelse Swindon. Behalve met het ontwerp onderscheidde de 600-serie zich vaak ook van zijn Honda-neef met een vleugje Britse klasse. Dat zien we ook bij dit exemplaar uit het eerste volle verkoopjaar. Met zijn groene lakkleur, diverse verchroomde sierlijsten en beige interieur met rondom houtinleg vinkt hij duidelijk wat typische stijlkenmerken af.

De aandrijflijn past er ook goed bij. Er ligt weliswaar 'slechts' een 2.0 in de neus, maar wel eentje die er met 131 pk best lekker aan trekt. Bovendien hoef je niet zelf te schakelen in deze 620 Si. Dat laatste maakt het 'oudeherensfeertje' compleet. De kilometerstand van 83.811 doet verder vermoeden dat hier vooral rustige zondagse ritjes mee zijn gemaakt. De eerste eigenaar had er in elk geval maar liefst 26 jaar plezier mee, want pas in 2020 wisselde de Rover voor het eerst van eigenaar. De huidige aanbieder, een autobedrijf in het Friese Balk, nam hem toen volgens de advertentietekst over 'voor in een verzameling'. "De folder waarin de eigenaar aantekeningen heeft gemaakt, de aankoopfactuur, prijslijsten, de aanvullende factuur van later geplaatste verstralers en achterspoiler, een potje verf, een label met sleutelnummer, het oude originele kentekenbewijs, alle onderhoudsfacturen, alle apk-formulieren, je kunt het zo gek niet bedenken, alles zit erbij", zo lezen we. Dat klinkt goed. Voor een vraagprijs van €5.450 mag dat ook wel.