Rotterdam neemt opnieuw maatregelen tegen verkeersaso's

Als voorbeelden van asociaal gedrag noemt Rotterdam (veel) te hard rijden, onnodig hard optrekken en herrie door knallende uitlaten en luide muziek. De gemeente gaat dit tegen door onder andere meer te handhaven en wegen anders in te delen met bijvoorbeeld drempels of wegversmallingen. Ook worden op wegen waar mensen op rustige momenten soms veel te hard rijden rijstroken tijdelijk afgesloten. Dit gebeurt op momenten dat het dagelijkse verkeer er zo min mogelijk last van heeft, aldus de gemeente.

Ook komt er een speciaal team van handhavers dat achter overlastgevers aangaat. Rotterdam blijft naar eigen zeggen in gesprek met het Openbaar Ministerie over het aantal vaste en mobiele flitspalen in de stad. Daarnaast blijven maatregelen die al bestonden, zoals mobiele controles en een samenscholingsverbod, bestaan.

De afgelopen jaren nam de gemeente al vaker maatregelen tegen asociaal gedrag in het verkeer, bijvoorbeeld door zwaardere boetes uit te delen. Ook was er eerder dit jaar een proef op de drukke winkelstraat Meent in het centrum van de stad. De straat werd tijdelijk afgesloten voor auto's. Hoewel de proef een succes was, waren sommige bedrijven hierdoor niet goed bereikbaar, aldus wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer (handhaving, buitenruimte en mobiliteit). "Daarom hebben we veel meer maatregelen nodig dan simpelweg het afsluiten van straten of wijken."