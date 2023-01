Rond stuurwiel nu ook mogelijk in Tesla Model S en Tesla Model X

In de markt voor zo’n nieuwe, gladgetrokken Tesla Model S of Tesla Model X, maar een hekel aan dat yoke-stuurtje? Geen paniek: het ronde stuurwiel is ook weer mogelijk.

Op het eerste gezicht is er misschien niet zo heel veel veranderd aan de Tesla’s Model S en Model X, maar toch waren de grootste Tesla’s al goed voor veel discussies. Dat begint bij de (positief) belachelijke prestaties van de Plaid-versies, maar gaat zeker ook vaak over het interieur. Het hete hangijzer aldaar: het ‘yoke-stuur’, ofwel een rechthoekig-achtig stuurtje in plaats van een rond stuurwiel. Volgens Tesla levert dat een beter zicht op het instrumentarium op, maar collega Marc concludeerde eerder al dat er ook wel wat nadelen kleven aan dit concept.

Wie die nadelen zwaarder vindt wegen dan de voordelen, kan vanaf nu kosteloos overstappen op een ‘normaal’, rond stuurwiel. Een vermoeden in die richting was er al, maar het stuurwiel staat nu ook echt in de configurator. Dat geldt voor zowel de Model S als de Model X en voor zowel de reguliere varianten als de razendsnelle Plaid-versies. Al een nieuwe Model S of X besteld? Ook dan is er een oplossing, want voor 900 euro levert Tesla het stuurwiel ook achteraf.

Denk overigens niet dat de bediening van de auto daarmee ineens heel traditioneel is. Ook de versie met het ronde stuur heeft immers geen bedieningshendels meer aan de stuurkolom. Ruitenwissers, richtingaanwijzers én rijrichting moeten dus vanaf het stuur, via het scherm of middels een ‘inschatting’ van de auto zelf worden bediend, maar het sturen voelt tenminste weer enigszins normaal.