Rolls-Royce: 'Waterstof interessant alternatief voor accu's'

Rolls-Royce zet met de Spectre zijn eerste stappen op volledig elektrisch gebied. Dat is nog een EV met accu's, maar volgens de CEO van het luxe topmerk is niet uitgesloten dat Rolls-Royce op den duur voor waterstof gaat.

Ruim een half jaar geleden presenteerde Rolls-Royce zijn eerste in serie geproduceerde volledig elektrische model, de Spectre. Die heeft een flink accupakket met naar schatting zo'n 100 kWh capaciteit, waarmee de bijna drie ton zware Spectre volgens de WLTP-cyclus 520 km ver moet kunnen komen. Ondanks zijn formaat is het dus een EV waarbij je niet snel met range anxiety te kampen krijgt. Heeft Rolls-Royce dan al meteen een ideaal technisch verhaaltje in huis? Voor nu wel, vindt CEO Torsten Müller-Ötvös, maar hij sluit niet uit dat er nog een flinke koerswijziging komt.

In gesprek met Autocar stelt de Duitser dat hij openstaat voor gebruik van waterstof, maar niet voor verbrandingsmotoren: "Dat is niet de meest efficiënte manier om waterstof te gebruiken. Als waterstof in de toekomst gebruikt wordt, dan is dat met brandstofcellen. Die zijn niets anders dan accu's, alleen krijg je op een andere manier je energie. Als de technologie geavanceerd genoeg is, dan kunnen wij als Rolls-Royce er zeker achteraan gaan." Müller-Ötvös sluit daarbij zelfs niet uit dat accu's het veld geheel ruimen. "We kunnen wellicht accu's laten liggen en overgaan op brandstofcellen."

Dat Müller-Ötvös positief tegenover waterstof staat, komt overigens niet geheel uit de lucht vallen. Rolls-Royce-moederbedrijf BMW is ook nog altijd zeer geïnteresseerd in waterstof. Topman Oliver Zipse noemde waterstof vorig jaar zomer zelfs nog 'het ontbrekende stukje in de puzzel van elektrisch vervoer'. Met de BMW iX5 Hydrogen zet het stappen op dit gebied en in 2005 liet BMW al een V12 op waterstof draaien. Dat laatste hoeven we alleen bij Rolls-Royce niet te verwachten, zo wordt wel duidelijk. De V12 zal bij dat merk dus waarschijnlijk toch ook echt de aftocht blazen, of hij moet op synthetische brandstoffen gaan lopen.