Rolls-Royce Spectre ontkomt niet aan verlaging

Rolls-Royce staat al te boek als zeer exclusief en het label Black Badge doet daar al een schep bovenop. Voor wie het nóg exclusiever wil, heeft tuner Spofec de elektrische Spectre onder handen genomen.

Twee jaar geleden introduceerde het edele merk met de Spectre zijn eerste elektrische auto. Met zijn vanafprijs van zo’n vier ton is dat de minst dure Rolls-Royce in de catalogus. Hij heeft twee elektromotoren die samen goed zijn voor 632 pk en 900 Nm. Wie daar nog niet voor warm loopt, kan voor de sportieve Black Badge, die uit dezelfde aandrijflijn 659 pk en 1.075 Nm perst.

Nu Spofec, de Rolls-Royce-afdeling van Novitec, de Spectre Black Badge heeft aangepakt komen ook de Rolls-klanten die van uiterlijke aanpassingen houden aan hun trekken. De tuner ontwikkelde carrosseriedelen van koolstofvezel en zette de imposante elektromachine 3,5 centimeter dichter tegen het asfalt. Verder kun je een door Spofec opgedirkte Spectre herkennen aan de retro rode bies over de flanken en de enorme 24-inch wielen met niet minder dan achttien spaken. De specificaties blijven ten opzichte van de Spectre Black Badge ongewijzigd.