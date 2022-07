Rolls-Royce Spectre: Elektrische supercoupé

Rolls-Royce werkt aan een elektrische coupé met elektrische bezieling. Hij heet niet Wraith maar Spectre en het is die ogenschijnlijk gigantische stekkercoupé die door de Britten opnieuw in beeld is gebracht.

Rolls-Royce geeft een uitgebreide reeks nieuwe foto's vrij van de Spectre, een luxueuze elektrische coupé die de geschiedenisboeken in duikt als het eerste elektrische productiemodel van het merk. Het is echter niet de eerste EV die Rolls-Royce ooit heeft gemaakt. Al in 2011 kwam het merk namelijk met de 102EX op de proppen, een elektrische Phantom die een jaar later tot de veel conceptuelere 103EX leidde. Beide gingen ze niet in productie, maar de Spectre gaat dat wel. In het laatste kwartaal van 2023 moeten de eerste exemplaren geleverd worden.

De Spectre komt op een volledig nieuw platform te staan dat volgens het merk door moederbedrijf BMW Group niet door andere merken gebruikt gaat worden. Die basis moet van de Spectre de stijfste Rolls zijn die ooit is gebouwd. Daar heeft de coupé waarschijnlijk vooral zijn accupakket voor te danken, die maakt de auto namelijk 30 procent stijver. Daarnaast zoeft de Spectre zeer efficiënt door de lucht. De weerstandscoëfficiënt zou 0,25 (Cw) bedragen, lager dan van welke andere Rolls-Royce dan ook. Daarnaast krijgt de Spectre een rolstabilisatiesysteem dat overhellen in bochten tot een minimum moet beperken. Rijdt de Spectre echter rechtuit, dan is slimme hard- en software in staat om de stabilisatorstangen te ontkoppelen zodat de wielen aan elke zijde van de auto hun gang zonder dat er beweging in de koets komt als een wiel een oneffenheid raakt.

Rolls-Royce omschrijft de Spectre niet voor niets als een Electric Super Coupé. Zo krijgt de Spectre het grootste uit een deel bestaande stuk plaatwerk dat het merk ooit heeft geperst. Het begint bij de A-stijl en loopt door tot voorbij de achterlichten en meet bijna 4 meter. De Spectre krijgt verder frameloze portieren die zich 'omgekeerd' openen. Op naar 2023.