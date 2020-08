Rolls-Royce past logo's aan

Het is een heuse trend aan het worden voor automerken om hun logo's tegen het licht te houden. Onder het mom van 'een nieuwe merkidentiteit', wat vooral een mooi marketingverhaal is, wordt het over het algemeen vooral allemaal meer gericht op de digitale wereld. Zo zagen we bij Volkswagen, BMW en Nissan onder meer een nieuwe '2D' logo verschijnen. Rolls-Royce volgt die trend nu. De dubbele R is voortaan ook 'vlakker' uitgevoerd en wordt niet langer steevast omkaderd en vergezeld door de merknaam. Dat logo blijft wel gewoon z'n bekende plek houden op de auto's, al krijgt de 'Spirit of Ecstacy' voortaan een prominentere rol.

Het bekende beeld, dat altijd te vinden is op de neus van een Rolls, wordt het 'digitale logo' van Rolls-Royce én zal meer op producten van het merk te zien zijn. Er werd speciaal een nieuwe variant getekend, die óók 'meer 2D' is dan voorheen. Op de sociale kanalen van Rolls-Royce voert het merk voortaan die Spirit of Ecstacy als hoofdlogo. Daarbij zal in auto's van het merk op de schermen in de toekomst het RR-logo te zien zijn, met daarachter een visualisatie die in abstracte vorm de Spirit of Ecstacy moet voorstellen. 'Belangrijk' detail: de Spirit of Ecstacy kijkt voortaan altijd naar rechts, om aan te geven dat het merk 'naar de toekomst kijkt'.