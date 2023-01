Rolls-Royce had recordjaar in 2022

Hoewel tal van grote autofabrikanten die het van volumemodellen moeten hebben, in een lastige periode zitten, tekenen diverse luxemerken juist verkooprecords op. Rolls-Royce heeft er ook weer een topjaar op zitten. In 2022 verkocht het 6.022 auto's. Dat lijkt misschien niet veel, maar het is voor het eerst dat het Britse merk boven de 6.000 auto's uitkomt in een jaar. Het gaat om een verkoopgroei van 8 procent ten opzichte van 2021, dat ook al een recordjaar was.

Precieze cijfers per model communiceert het merk nog niet, maar de Cullinan was het best verkochte model. Daarmee blijkt nog maar eens dat het verkopen van een SUV voor zo'n merk een belangrijke aanvulling kan zijn. Ongetwijfeld heeft het ook geholpen dat de Ghost nog behoorlijk nieuw is. Volgens Rolls-Royce ziet het er ook al veelbelovend uit voor de volledig elektrische Spectre. De pre-orders voor de Rolls-Royce Spectre 'overtreffen de ambitieuze verwachtingen'. Overigens werd er in zowel Europa als de VS, het Midden-Oosten en Azië grote groei genoteerd. Volgens Rolls-Royce zijn de orderboeken al tot 'ver in 2023' gevuld.