Rolls-Royce gunt eerste blik op interieur nieuwe Ghost

Nog een weekje geduld en dan wordt de splinternieuwe Rolls-Royce Ghost onthuld. Op dinsdag 1 september is het zover. Ze zijn er bij Rolls-Royce maar wat enthousiast over. Onlangs kregen we de nieuwe Ghost al in schetsvorm te zien en nu deelt het merk een eerste echte foto van de nieuwkomer. Daarop zien we een nieuwe optie, afkomstig van de 'bespoke-afdeling' van Rolls-Royce. Wie een ongetwijfeld aardig klap extra geld neerlegt, krijgt een soort sterrenhemel op het dashboard. Maar liefst 152 piepkleine ledjes, die door gebruik van verschillende lagen ook nog eens een diepteffect geven, zorgen voor een bijzondere aanblik. Ook de modelnaam is verlicht leesbaar op het dashboard. Volgens Rolls-Royce is er niets van terug te zien als je de auto uitzet, dus dat moet er spectaculair uitzien als het eenmaal aan gaat.

Een leuk detail, maar interessanter is dat we voor het eerst het dashboard van de Ghost zien. Op de foto hierboven zien we het dashboard van de huidige Ghost; in één klap zie je dat het er een stuk strakker aan toe gaat in de nieuwe Ghost. Vanaf het instrumentarium (net buiten de foto) loopt het behoorlijk naadloos door in een strakke lijn naar het infotainmentscherm. De schermen, de klok en de 'sterrenhemel' zitten allemaal in één strak paneel dat aan de boven en onderkant 'ingeklemd' wordt door de rest van het dashboard. Nog een weekje geduld dus, dan zien we het geheel.