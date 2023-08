Rolls-Royce Droptail: omdat exclusief niet exclusief genoeg is

Wie een Ghost, Cullinan of zelfs Phantom niet exclusief genoeg vindt, kan bij Rolls-Royce aankloppen voor nóg exclusiever blik. De Rolls-Royce Droptail die de Choachbuild-afdeling van het merk presenteert is daar een voorbeeld van.

"Coachbuilds zijn het equivalent van Haute Couture," aldus Rolls-Royce. Wat dat precies betekent? Wij vragen het ons ook af, maar het wijst er in ieder geval op dat Rolls-Royce zijn meest recente coachbuild behoorlijk interessant vindt. En laten we eerlijk zijn: bijzonder is het open stukje Engelse borstklopperij natuurlijk wel. Rolls-Royce gaat namelijk slechts vier exemplaren van zijn Droptail geheten creatie bouwen. De eerste daarvan is nu gepresenteerd en heet voluit Rolls-Royce Droptail La Rose Noire.

Je zou het wellicht niet zeggen, maar dit ogenschijnlijk enorme gevaarte is officieel een roadster. Hij is namelijk open en biedt slechts plek aan twee inzittenden. Daarmee is het - en Rolls-Royce beaamt dat - de eerste roadster van de fabrikant in de moderne geschiedenis van 't merk. Natuurlijk staat de Droptail mijlenver af van auto's als de Mazda MX-5 en BMW Z4 die je wellicht eerder met die carrosserievorm associeert, maar de Droptail is er toch echt ook een. De Droptail is volgens Rolls-Royce tot stand gekomen na vier jaar lang samenwerken met zijn 'meest ambitieuze cliënten'. Rolls-klanten met noten op hun zang, dat belooft wat.

Rolls-Royce blies zijn coachbuild-afdeling in 2017 nieuw leven in met de Sweptail. Twee jaar geleden kwam het extra exclusieve nisje binnen het Rolls-huis met de Boat Tail en deze Droptail is nu dus het nieuwste product van die afdeling. Volgens Rolls-Royce is het van dat stel speciale modellen de romanticus. In het 5,3 meter lange en 2 meter brede slagschip zegt Rolls-Royce invloeden van de Rolls-Royce Silver Ghost ‘Sluggard’ uit 1912, de Phantom Brewster New York Roadster uit 1930 en de Silver Ghost Piccadilly uit 1925 te hebben verwerkt. We geloven het merk op zijn woord.

In tegenstelling tot de Sweptail en Boat Tail maakt de Droptail gebruik van een totaal eigen basis en is dus niet op de Ghost of Phantom gebaseerd. De open tweezitter heeft een unieke monocoque die uit een combinatie van aluminium, staal en koolstofvezel is opgetrokken. De achterschermen zijn de grootste uit koolstofvezel opgetrokken carrosseriedelen die Rolls' ooit op een model heeft toegepast. Onder de kap ligt een 6.6 V12 met twee turbo's die tegen de 600 pk en 840 Nm levert. Het eerste exemplaar - de La Rose Noire - heeft een interieur waarin Rolls-Royce maar liefst 1.603 stukjes houtfineer heeft toepgepast. Onnodig veel? Natuurlijk. Past het bij het opulente karakter van de bijna unieke Rolls? Ook dat.