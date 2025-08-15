Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Rolls-Royce Cullinan ook onder handen genomen door Brabus

Extra breed, extra sterk

3
Brabus 700 (Rolls-Royce Cullinan)
Brabus 700 (Rolls-Royce Cullinan)Brabus 700 (Rolls-Royce Cullinan)Brabus 700 (Rolls-Royce Cullinan)Brabus 700 (Rolls-Royce Cullinan)Brabus 700 (Rolls-Royce Cullinan)Brabus 700 (Rolls-Royce Cullinan)Brabus 700 (Rolls-Royce Cullinan)Brabus 700 (Rolls-Royce Cullinan)Brabus 700 (Rolls-Royce Cullinan)
Joas van Wingerden

Eerder deze week toonde Spofec een extra brede Rolls-Royce Cullinan, nu is het de beurt aan Brabus.

Als je naar AutoWeek.nl komt voor nieuws over auto's voor de 'gewone man', dan heb je het vandaag vast zwaar. Vanwege de Monterey Car Week klotst het exclusieve spul tegen de plinten. Brabus kwam eerder vandaag al voorbij met de bijzondere Rocket GTC, maar dat is niet het enige dat de Duitsers meenemen naar Californië. Ook deze Brabus 700 is er van de partij.

Zoals de naam al enigszins aangeeft, hebben we hier van doen met een 700 pk sterke versie van de Rolls-Royce Cullinan. Het maximumkoppel dat de V12 nu genereert, is 950 Nm. Al met al is de Brabus dus net even wat minder sterk dan de Spofec Overdose van begin deze week. Het recept is verder vergelijkbaar. Ook Brabus geeft de SUV een widebody-kit en zet de auto op 24-inch wielen. De Cullinan is bovendien met 2,5 cm te verlagen. Het geheel is in een wat sprankelendere kleurstelling uitgevoerd dan bij de Spofec. Bovendien zien we een interieur in een wel heel opvallend kleurtje.

3 Bekijk reacties
Rolls-Royce Rolls-Royce Cullinan

Had je deze auto's al gezien?

Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 / Black Badge / Serie ll / Facelift

Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 / Black Badge / Serie ll / Facelift

  • 2024
  • 5.000 km
€ 649.000
Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 | URBAN WIDETRACK | CARBON | VOSSEN | REAR ENT. |

Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 | URBAN WIDETRACK | CARBON | VOSSEN | REAR ENT. |

  • 2022
  • 26.741 km
€ 525.000
Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 I Sapphire I Mandarin I Service new! I Full options I Bespoke

Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 I Sapphire I Mandarin I Service new! I Full options I Bespoke

  • 2019
  • 22.299 km
€ 389.500

Lees ook

Nieuws
Rolls-Royce Cullinan Spofec Overdose

Rolls-Royce Cullinan laat het extra breed hangen

Nieuws
Rolls-Royce Cullinan Daisy

Deze Rolls-Royce Cullinan is duister én lieflijk

Nieuws
Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan: fijngeslepen kolos

Nieuws
Rolls-Royce Cullinan facelift spyshots

Facelift voor Rolls-Royce Cullinan

Nieuws
Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan als ruige offroader

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.