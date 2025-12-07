Je eerste liefde vergeet je nooit. Daarom blikken wij samen met enthousiaste autobezitters terug op hun eerste auto. Het was geen verrassing dat Rogier Verhoef koos voor een GSA X1, hij komt immers uit een heus Citroën-nest. Minder voorspelbaar was de lange geschiedenis die hij met deze auto zou hebben.

Waarom werd het voor jou een Citroën GSA?

“Mijn ouders hebben heel lang alleen maar Citroën gereden, dus ik ben opgegroeid met het virus. Aan het einde van mijn studietijd ging ik, na mijn goed betaalde stage, op zoek naar een GSA. Mijn vader heeft die auto ook gehad, dus ik wist dat het een ongelooflijke karakterbak was. Met dat gekke interieur, die vering, het boxermotortje en de luchtkoeling. Alles is apart met een gedachte erachter. Ik was ook aan het kijken naar een CX, maar dat durfde ik qua onderhoudsbudget niet aan. Een ander alternatief was een BMW E21, maar die was toen al duur aan het worden en kon ik gewoon niet betalen. Mijn auto vond ik uiteindelijk via de GSA-vereniging, die ik in 1998 benaderde.”

Hoe ging dat precies?

“Op een gegeven moment had ik iemand aan de lijn, ik wilde mijzelf opgeven als lid. Hij zei: ‘Ik stuur je nog wel het eerstvolgende magazine op, maar daar komt ook een advertentie in. Als ik het zo hoor, een student met weinig budget, dan is dat misschien iets voor jou.’ De GSA stond te koop bij Citroën-dealer Zuidgeest in Vlaardingen. De auto was eigenlijk te slecht voor verkoop, maar nog te goed voor de sloop. Hij had wel wat plekken, maar de basis was hard. Een week later heb ik de auto voor 200 gulden opgehaald, na de apk was het bij elkaar 700 tot 800 gulden. Toen had ik opeens een eigen auto, een GSA X1. Ik studeerde industrieel ontwerpen in Delft en er reden destijds veel gekke auto’s rond op de faculteit. Alles wat bijzonder was op het gebied van design, werd daar gewaardeerd.”

Wat is er zoal aan de auto gebeurd?

“Een paar jaar na aankoop heb ik samen met mijn vriend Iwan de motor eruit gehaald en drooggelegd. Ook is toen de koppeling vervangen. In 2004 heb ik de auto op bokken gezet en het interieur eruit gehaald. De originele bekleding was al helemaal vergaan toen ik hem kocht. De nieuwe hoezen heb ik laten maken, want die waren niet meer te vinden voor stoelen met aangebouwde hoofdsteunen. Ik ben toen ook op mijn rug eronder gaan liggen om met een verfbrander de oude bitumen eraf te krabben. Op deze manier werden alle rotte plekken zichtbaar, die zijn door een lasser netjes dichtgelast. Vervolgens heb ik in vier of vijf lagen de hele onderkant in de anti-roest gezet. Daarna heeft hij ook geen pekel meer gezien, want het was al lang niet meer mijn enige auto.”

Waarom heb je de GSA verkocht?

“Destijds had ik twee jonge kinderen en de kinderzitjes pasten niet achter mijn 1,90 meter. Daardoor werd de auto nauwelijks gebruikt en dat vond ik zonde. In 2006 heb ik hem toen met pijn in het hart verkocht aan een liefhebber, een echte Citroën-gek. Hij had al een CX en in het dagelijks leven reed hij een XM. Bij de verkoop zei ik wel: ‘Als je hem ooit verkoopt, laat het dan weten.’ Na negen jaar waren de kinderen groter en was ik aan het kijken naar een GS Break of weer een GSA. Op dat moment kreeg ik ineens bericht van de koper, hij had ruimte nodig voor een DS. In het weekend ben ik met mijn dochter in de trein gestapt naar Friesland en hebben we hem opgehaald.”

Hoe is het om de GSA sindsdien weer terug te hebben?

“Het voelde meteen als thuiskomen, ik ken deze Citroën natuurlijk door en door. Ik reed tijdens een vakantie in de Alpen een keer mee in ‘Le Citron Pressé’, een klassieke autorally. Als ik daar hard een bocht inging, dan kon ik van tevoren al zeggen dat hij over zijn voorbanden zou piepen. Hij heeft een heel fijne besturing, maar die moet je wel leren vertrouwen. Hij is soepel geveerd en helt daardoor over. Je moet daarom rustig de bocht in en dan kun je hem volgas eruit trekken. Het is wat dat betreft ook echt een rijdersauto, die vanwege zijn korteslagmotor tot leven komt als je hem op toeren houdt. De GSA gaat nooit meer weg, al hoop ik wel dat ik hem rijdend kan houden. Als ik er dan ooit niet meer ben, dan is hij voor mijn dochter.”

Rogier Verhoef

Bouwjaar 1975

Woonplaats Veldhoven

Beroep Tussen twee banen

Eerste auto Citroën GSA X1 uit 1984

Gekocht voor 200 gulden in 1998

Droomauto: “Maserati Quattroporte IV”

