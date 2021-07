Roewe is net als het MG een merk van de Chinese fabrikant SAIC Motor. Roewe verkoopt een uitgebreide reeks sedans, cross-overs en SUV's waaronder de elektrische Marvel R die als MG Marvel R Electric naar Nederland komt. De Marvel R was het eerste model in Roewe's R-lijn, een reeks elektrische modellen die hoger in de markt worden geplaatst dan de reguliere auto's van het merk. De tweede R-Roewe is de R ER6, een op de elektrische i6 gebaseerde sedan met aangepast design die ondergetekende laatst in Nederland tegen het lijf liep. (zie foto's 8 en 9). De R-lijn wordt de komende jaren danig uitgebreid. Met de R Aura Concept liet Roewe in 2020 al zien wat we op designvlak van de R-modellen kunnen verwachten en AutoWeek kan je nu exclusief een zevental patentplaten van een tweede R-studiemodel laten zien. Dit is de R Aura II Concept.

De Roewe R Aura II, zoals de auto gezien de tekst op z'n achterklep gaat heten, lijkt het meer SUV-achtige broertje van de R Aura Concept te worden. De auto heeft een vergelijkbare daklijn en ook de gebogen lijnen in de portieren en de voor- en achterschermen komen overeen met wat we eerder op de Aura zagen. Deze R Aura II Concept heeft echter een andere voorkant, compleet nieuwe nieuwe verlichting en een iets anders ingevulde voorbumper. Aan de achterzijde wijkt de R-Aura II Concept sterker af van de R Aura Concept. De achterlichten zijn hier wel compleet met elkaar verbonden en hebben nabij de naad van de achterklep een uitlopertje omhoog. Ook opvallend: de R Aura II Concept heeft suicide-doors. De in het koetswerk verzonken handgrepen van de portieren zitten namelijk tegen elkaar aan.

We verwachten dat MG de R-Aura II Concept zelf laat zien. Dan wordt ongetwijfeld ook meer informatie over het studiemodel vrijgegeven.