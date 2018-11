Musk moest zijn tweede functie bij Tesla neerleggen als onderdeel van een schikking met beurstoezichthouder SEC. De ingreep is bedoeld om ervoor te zorgen dat er meer controle op zijn functioneren is. Hij ging in de fout met enkele tweets over het van de beurs halen van Tesla. Denholm komt over van het Australische telecomconcern Telstra, waar ze financieel en strategiedirecteur was. Ze gaat per direct fulltime in dienst bij Tesla.