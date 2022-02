RML bouwt eerste exemplaar Short Wheelbase

RML is een bedrijf dat zich bezig houdt met auto-aanpassingen op het allerhoogste niveau. Eerder bouwde RML voor Nissan de knotsgekke Juke R en schroefde het een raceversie van de SLR McLaren 722 in elkaar: de SLR 722 GT. Nu waagt het bedrijf zich aan de bouw van een eigen auto: De RML Short Wheelbase. De auto was eerder alleen op computerschetsen te zien, maar nu heeft RML hem daadwerkelijk gebouwd. De uiteindelijke auto blijft trouw aan die eerder getoonde computerschetsen. Hij verschilt alleen op detailniveau, zo komt de grille iets verder naar buiten toe en zitten er geen lamellen in de luchtsleuven achter de achterwielen.

Het definitieve interieur van de Short Wheelbase laat RML nog niet zien. Wat nu wel veel beter te zien is, is de motor van de Short Wheelbase. Het was al wel bekend wat voor motor dat ging worden, namelijk de 5.5 V12 uit de Ferrari 550 Maranello, maar die 485 pk en 568 Nm sterke krachtbron was nog niet eerder in de creatie van RML te bewonderen. Een leuk detail is dat een deel van de motor door de luchtinlaat op de motorkap te zien is. Overigens is het Ferrari-logo alleen op de motor te zien, aan de buitenkant voorziet RML de Short Wheelbase van een eigen logootje bovenop de motorkap. Het merk met het steigerende paard staat erom bekend niet heel toegeeflijk te zijn als het gaat om de rechten op zijn beeldmerk.

De prijs van de RML Short Wheelbase is nu ook bekend. Het bedrijf vraagt 1,35 miljoen pond (€1,61 miljoen) exclusief belastingen voor zijn creatie, waarvan in totaal 30 exemplaren gebouwd worden. Ieder exemplaar kost 6 maanden om te bouwen, dus voorlopig is het bedrijf er nog wel even zoet mee.