‘Rivian wil Amazon-bus ook aan anderen verkopen’

De bestelbus in kwestie heet simpelweg ‘EDV’ (Electric Delivery Van’ en is er in drie verschillende maten. De EDV 500, EDV 700 en EDV 900 zijn weliswaar ontwikkeld door Rivian, maar dragen aan de buitenkant slechts kenmerken van e-commercebedrijf Amazon. Niet gek, want de EDV is speciaal voor en in opdracht van Amazon ontwikkeld en wordt tot nu toe ook louter aan die handelsgigant verkocht.

Afgaande op het woord van een aantal ingewijden, aangehaald door Automotive News via The Wall Street Journal, kan aan die voorwaarden weleens een einde komen. Rivian zou met Amazon in gesprek zijn om de bus ook bij andere klanten te mogen wegzetten. Eén van de aanleidingen zou het veranderende economische klimaat zijn. Ook het feit dat Amazon dit jaar ‘slechts’ 10.000 bussen bestelt, wordt genoemd. Dat is nog binnen de marges van de eerdere afspraken, maar zou wel aan de ondergrens daarvan zijn. In totaal heeft Amazon getekend voor zeker 100.000 van de bussen, die in alles bedoeld zijn om het werk van de Amazon-bezorgers zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken.

Hoewel beide bedrijven niet concreet ingaan op de geruchten, lijkt Amazon niet onwelwillend tegenover het idee te staan. “We hebben altijd gezegd dat we uiteindelijk willen dat ook anderen van hun (Rivian, red.) technologie kunnen profiteren”, zou een woordvoerder hebben gezegd.