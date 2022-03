Rivian R1T en R1S fors duurder geworden

De prijsstijging die Rivian doorvoert is alleen van toepassing op de bestaande 'Quad Motor'-versies. Met die motorisering en het 'Large'-accupakket was de R1T verkrijgbaar vanaf omgerekend €60.800, dat wordt nu ruim €71.000. Bij de R1S is de prijsstijging van de Quad Motor zelfs nog groter. Die kostte aanvankelijk omgerekend ruim €63.000, maar Rivian vraagt er nu maar liefst €76.145 voor. Rivian noemt de inflatiedruk, stijgende kosten van onderdelen en problemen in de leveringsketen als redenen voor de prijsverhoging. Overigens krijgen sommige Rivian-klanten die een exemplaar hebben besteld ook te maken met de prijsverhoging.

Die klanten kunnen overigens ook kiezen voor de nieuwe 'Dual Motor'-variant, die Rivian vanaf 2024 wil gaan leveren. Waar de Quad Motor vier elektromotoren van Bosch aan boord heeft, krijgt de Dual Motor door Rivian zelf ontwikkelde elektrokrachtbronnen op de voor- en achteras. De vierwielaandrijving blijft dus. Heel veel vermogen verlies je daarmee volgens Rivian niet, want de Dual Motor is volgens het bedrijf nog steeds goed voor ruim 600 pk en een sprinttijd van 4 seconden naar 60 mph (97 km/h). Ook komt Rivian met een nieuw accupakket. De 'Standard'-accu is volgens het bedrijf goed voor een actieradius van ruim 260 mijl (416 kilometer). Ter vergelijking: met het Large-accupakket kom je theoretisch 502 kilometer ver. De R1T met Dual Motor gaat omgerekend minimaal €60.826 kosten, de R1S is verkrijgbaar vanaf €63.079. Inderdaad, min of meer hetzelfde als de Quad Motor eerst kostte.

Nemen die klanten genoegen met de bovenstaande variant, dan krijgen ze voor dezelfde prijs dus minder auto én moeten ze twee jaar langer wachten. Dat leidt tot boze reacties op Twitter. Een aantal klanten besloot daarop om de bestelling te annuleren. Een andere verandering in het aanbod van Rivian is dat de R1S voortaan alleen nog verkrijgbaar is als zevenzitter. De versie met vijf zitplaatsen is uit het aanbod geschrapt. Ook zegt Rivian dat de prijzen van opties en accessoires zijn gestegen.

Uitbreiding

Rivian wil zich niet alleen beperken tot Amerika. Het bedrijf is momenteel in gesprek met VDL Nedcar over het opzetten van een Europese productielijn. Rivian lijkt eveneens te werken aan een distributiecentrum in Nederland. De ambities zijn groot, maar tot op heden heeft Rivian nog slechts om en nabij de 920 auto's afgeleverd. Tesla-baas Elon Musk drijft op Twitter de spot met het nieuws over Rivian. 'Hun negatieve marge zal verbazingwekkend zijn', aldus Musk, die zelf ook de nodige opstartproblemen heeft gekend met Tesla.