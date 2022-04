Rivian krijgt distributiecentrum in Waalwijk

De Amerikaanse start-up Rivian wordt al een aardige tijd in verband gebracht met Nederlandse productie of assemblage. VDL Nedcar zou nog altijd met Rivian in gesprek zijn over de bouw van de R1S, Rivians elektrische SUV. Nu is er nog een opvallende ontwikkeling; het bedrijf heeft vacatures openstaan voor personeel voor een distributiecentrum in Waalwijk. Dat er mogelijk een Nederlands distributiecentrum in de pijplijn zat, bleek in februari al. Nu is het wat concreter geworden.

Uit de tekst zou blijken dat het personeel in Waalwijk aan de slag gaat met onderdelenvoorziening voor reeds gebouwde Rivians. Het gaat dus niet om een assemblagelocatie, zoals Tesla dat bijvoorbeeld in Tilburg had. Desalniettemin is het een bijzonder gegeven dat Rivian uitgerekend hier in Nederland een distributiecentrum wil openen. Rivian heeft zijn zinnen dus duidelijk op Nederland gezet en dat betekent mogelijk ook dat productie bij VDL Nedcar in Born nog altijd een serieuze optie is. VDL Nedcar wil volgens DeLimburger niet ingaan op het nieuws. Waar rook is, is vuur?

Er hangen wel wat donkere wolken boven Rivian. Het bedrijf verhoogde in maart plots de prijzen van de R1T en R1S flink, om dat vervolgens weer snel terug te draaien. Het kwam het bedrijf op forse kritiek te staan. Vervolgens kondigde het een week later aan dat het waarschijnlijk maar de helft van de eerder verwachte aantallen kan bouwen dit jaar. In de Amerikaanse fabriek werden in het eerste kwartaal van dit jaar 2.553 auto's gebouwd. In totaal hoopt Rivian dit jaar 25.000 auto's in elkaar te zetten.