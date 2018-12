Rinspeed microSnap in beeld

Het Zwitserse Rinspeed liet in oktober al weten dat het de microSNAP in januari meebrengt naar de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Die opvallende 'mobiliteitsoplossing' wordt nu uitvoeriger belicht.

Rinspeed staat bekend om zijn vaak bizarre toekomstvisies die het verwerkt in showauto's waarvan vooraf overduidelijk is dat ze het productiestadium niet gaan halen. Dat is bij Rinspeed ook helemaal niet de intentie, het bedrijf probeert met zijn concept-cars namelijk vooral nieuwe ideeën te pitchen. In 2017 liet het bedrijf de Snap zien, naar eigen zeggen een autonome mobiliteitsoplossing die bestond uit een elektrisch platform waar een 'pod' op kan worden geplaatst. Die wisselbare 'pods' kunnen ingericht zijn als module voor goederen- maar ook voor personenvervoer. De Snap, waarvan het rijdende platform een lengte had van 4,69 meter, krijgt een broertje: deze microSnap.

De mircoSnap meet 2,63 meter in de lengte, 1,34 meter in de breedte en 1,71 meter in de hoogte. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt 1,69 meter. Het platform wordt aangedreven door een 18 pk en 57 Nm sterke elektromotor die op de achteras is gemonteerd. Daarmee kan het platform in theorie een snelheid van 75 km/h halen. De actieradius ligt op zo'n 95 kilometer. Uiteraard zal het soort 'pod' dat op het platform is geplaatst, invloed hebben op zowel snelheid als reikwijdte. Het accupakket heeft een capaciteit van 6,1 kWh.

De 'pods' worden door een robotarm op het platform gemonteerd en, wanneer nodig, verwijderd. De elektrische karretjes zijn in staat om autonoom hun weg door het leven te vinden. Volgens Rinspeed is het rijdende platform "[...] na een aantal jaar" eenvoudig te recyclen. De microSnap is in januari te zien tijdens de CES in Las Vegas. In maart toont Rinspeed zijn creatie ook tijdens de Autosalon van Genève.