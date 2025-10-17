'Rimac wil Porsche uitkopen bij Bugatti Rimac'

Het Kroatische Rimac wil naar verluidt volledig eigenaar worden van Bugatti Rimac, de joint-venture waar op dit moment ook Porsche eigenaar van is.

Rimac-oprichter Mate Rimac maakt er tegenover Bloomberg geen geheim van dat er gesprekken gaande zijn over een volledige overname van Bugatti Rimac door Rimac. Zo ver is het nu nog niet, maar het streven zou zijn om die deal al volgend jaar definitief te maken. Daarmee zou Bugatti dan volledig in handen komen van Rimac, waar Porsche nu nog een aandeel van 45 procent heeft in de joint-venture Bugatti Rimac. De andere 55 procent is in handen van de Rimac Group, waarvan oprichter Mate Rimac weer de grootste (maar niet de enige) aandeelhouder is.

Rimac zou volgens door Bloomberg geraadpleegde ingewijden al een bod hebben gedaan op het restant van Bugatti Rimac, een bedrag dat dat bedrijf op een waarde van zo’n 1 miljard euro zou schatten. Mate Rimac lijkt vooral klaar te zijn met het loggen en inefficiënte dat bijna per definitie gekoppeld is aan samenwerken binnen een coöperatie. “Ik wil langetermijn-besluiten kunnen nemen en dingen anders doen zonder het eerst aan 50 mensen te moeten uitleggen”, zou de 37-jarige Kroatische ondernemer hebben gezegd.

Bugatti was van 2000 tot 2021 eigendom van de Volkswagen Groep, maar werd in 2021 grotendeels verkocht aan Rimac via de genoemde joint-venture.