Rimac Nevera zet reeks nieuwe snelheidsrecords neer

De Koenigsegg Jesko Absolut is zijn record kwijt op 0-400-0 km/h. De Rimac Nevera R snoepte er zomaar even dik twee seconden af en zette nog meer indrukwekkende cijfers neer.

Met zijn 2.107 pk is de Rimac Nevera R heel duidelijk de overtreffende trap van de Nevera en dat moest zich wel uiten in krankzinnige prestaties. Nou, nu is helder dat het inderdaad nogal een geweldenaar is. Rimac meldt vol trots dat het met de Nevera R een nieuw wereldrecord te pakken heeft op de sprint van 0 naar 400 km/h en dan weer terug naar stilstand. Dat kreeg de Nevera R voor elkaar in 25,79 seconden, dik twee seconden sneller dan de Koenigsegg Jesko Absolut.

Dat was niet het enige record dat de Nevera R pakte op de baan bij Automotive Testing Papenburg in Duitsland. Ook de sprint van 0 naar 100 km/h ging sneller dan bij de reguliere Nevera en is dus ook een nieuw record: slechts 1,72 seconden duurde dat. Bovendien heeft de Rimac Nevera R een topsnelheid van 431,45 km/h gehaald en dat is een nieuw wereldrecord voor elektrische productieauto's. Meer indrukwekkende cijfers? Smul maar even van het totaallijstje hieronder: