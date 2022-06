Rimac haalt half miljard euro op voor uitbreiding

De Kroatische Rimac Group haalde bij een recente investeringsronde ruim €500 miljoen op. Dat geld gaat het bedrijf, dat meerderheidsaandeelhouder is van de joint-venture Bugatti Rimac en waar Porsche een belang van 45 procent in heeft, onder meer gebruiken om de bouw van een nieuwe fabriek in Kroatië af te ronden.

In dat fabriekscomplex moet uiteindelijk plek zijn voor 2.500 werknemers. Om de fabriek te vullen moet het personeelsbestand nog wel wat aangevuld worden, want het geld wil Rimac ook gebruiken om 700 nieuwe werknemers in te huren. Waarvoor Rimac het nieuwe personeel precies gaat gebruiken, is niet bekend. In ieder geval geeft Mate Rimac te kennen dat de productie fors omhoog moet. "Het overgrote deel van het kapitaal zal gebruikt worden om op te schalen en te voldoen aan de vraag naar accu's, aandrijflijnen en andere systemen die de auto-industrie helpen met de overstap naar elektrisch", aldus de oprichter.

De Rimac Group lijkt dus behoorlijk hard te groeien. Onder meer Porsche en Koenigsegg staan op de lijst met klanten van het bedrijf. Op korte termijn levert Rimac de eerste exemplaren van de elektrische hypercar Nevera aan klanten. Aan welke toekomstige auto's Rimac momenteel werkt, houdt het bedrijf nog voor zichzelf. In Kroatië rollen straks niet alleen de eigen auto's van Rimac van de band, maar ook nieuwe modellen van Bugatti. Over de mogelijk opgebroken samenwerking met Hyundai doet Rimac geen uitspraken, anders dan te ontkennen dat de samenwerking is opgezegd.

Overigens bestaat Rimac uit verschillende takken. De Rimac Group is het overkoepelende geheel dat een aandeel van 55 procent heeft in de joint-venture Bugatti Rimac. Porsche is eigenaar van de overige 45 procent. Bugatti Rimac is dan weer voor de volle 100 procent eigenaar van Rimac Automobili, de hypercardivisie van de Rimac Group. Rimac Technology, de afdeling die componenten voor andere autofabrikanten - waaronder Porsche - gaat ontwikkelen en bouwen, is dan weer voor 100 procent eigendom van de Rimac Group. Kortom, een behoorlijke wirwar aan eigendomsstructuren.