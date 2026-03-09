Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Rijlessen mogelijk duurder door stijgende brandstofprijs

Logisch gevolg

1
Lesauto rijles rijexamen CBR
1

Rijlessen worden mogelijk duurder als gevolg van de stijgende brandstofprijs. Het is aan rijschoolhouders om te bepalen of die kosten worden doorberekend, stellen brancheverenigingen. Hoe langer de hoge prijzen aanhouden, hoe eerder dat gebeurt, vertelt voorzitter van de Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche Irene van Drongelen.

Ze verwacht dat dit in eerste instantie niet gebeurt, waardoor de kosten op het bordje van de rijschoolhouder komen. "Mocht het zo zijn dat de prijzen hoog blijven, zullen deze kosten waarschijnlijk doorberekend gaan worden naar de klant. Dus uiteindelijk is de klant de dupe", aldus Van Drongelen.

Secretaris van Vereniging Rijschool Belang (VRB) Hugo Mentink voegt eraan toe dat de keuze aan de rijschoolhouder is om de kosten wel of niet door te berekenen.

Mentink verwacht verder dat rijschoolhouders, net als andere automobilisten, in grensregio's er vaker voor kiezen om in het buitenland te tanken.

1 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Vierseizoenenbanden test 225/45R17 duurzaamheid tanken

Hamsteraars met jerrycan bij pompstations, meer drukte verwacht

Nieuws
Geely EX5

Weer een Chinees automerk naar Nederland: Geely (van Volvo's moederbedrijf Geely)

Nieuws
Ora Funky Cat

Great Wall: ‘Benzine en hybride is de toekomst in Europa’

Nieuws
MG ZS EV Occasion

Elektrische auto's duur? Al voor zo'n €10.000 rijd je deze zes jaar jonge elektrische SUV!

Nieuws
Volkswagen T-Roc Cabrio Osnabrück fabriek (ooit Karmann)

Volkswagen wil mogelijk militaire voertuigen bouwen in Osnabrück

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.