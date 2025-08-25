Nu het gros van de nieuwe auto's geen handgeschakelde versnellingsbak meer heeft, is het maar de vraag of lessen met een handbak nog wel zoveel toevoegt. Diverse rijschoolhouders zijn voorstander van een ander systeem.

De meeste mensen rijden helemaal geen nieuwe auto en dus is de kans nog best groot dat je met een handbak te maken krijgt, maar de automaat wint wel rap terrein. Zeker in nieuwe auto's, die vroeg of laat als tweedehands toch ook het gros van de mensen gaan bereiken, is een handbak inmiddels een zeldzaamheid. Dat komt onder meer door (deels) elektrische aandrijflijnen. De automaat heeft dus de toekomst en daarom wordt de roep om rijlessen met automaat steeds luider. Je kunt nu al een 'automaatrijbewijs' halen, maar volgens tal van rijschoolhouders zou dat zelfs de standaard moeten worden. Bovag Rijscholen pleit ervoor en ook de ANWB Rijopleiding ziet er wel wat in, zo melden onze collega's van het AD.

Het idee: iedereen lest in een auto met automatische transmissie én rijdt erin af. Bovag Rijscholen-voorzitter Arno Smits verklaart: "In Duitsland werkt deze manier al goed. Een vergelijkbaar systeem in Frankrijk ook. Bij mijn rijschool zijn zestig van de driehonderd examens al niet meer in een geschakelde auto. Mensen maken bewust de keuze en zeggen: ik heb geen schakelauto nodig. Er zijn ook mensen die schakelen spannend vinden en relaxter rijden in een automaat." Smits en ANWB Rijopleidingen voeren bovendien aan dat rijden met een automaat de toekomst is en dat het goed is om nu daarop te anticiperen. Ook uit duurzaamheidsoogpunt en om de druk op het CBR te verlagen. Smits: "Hiermee stimuleren we mensen elektrisch of hybride te gaan rijden. Nu zijn we de eerste uren vooral aan het leren hoe mensen moeten schakelen. Als dat wegvalt, is er meer tijd en aandacht voor verkeer en verkeersveiligheid."

Wat nou als je nog wél gewoon met een handbak wil leren rijden? Dat moet blijven kunnen, maar het idee is dat dat een optionele aanvulling wordt op de standaardlessen. Na vijf of zes 'schakellessen' zou je dan een certificaat moeten krijgen. Een extra examen met handbak na je rijexamen met een automaat is niet nodig.

