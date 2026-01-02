Ga naar de inhoud
Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke wegen komende dagen

Opletten

Sneeuw winter donker

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers dat de weersomstandigheden op veel plekken voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen de komende dagen. Ook al wordt er gestrooid.

Rijkswaterstaat geeft aan dat in de loop van de avond en nacht (natte) sneeuw wordt verwacht en dat het winterse weer de komende dagen aanhoudt. De organisatie verwacht weliswaar geen drukte op de weg, maar daardoor is de kans op gladheid wel groter. "Het zout op de weg wordt namelijk minder goed ingereden", zegt RWS. "Weggebruikers worden geadviseerd hun rijstijl aan te passen en voldoende afstand te houden."

Het KNMI meldt dat in de nacht naar vrijdag in het westen, midden en oosten van het land rekening moet worden gehouden met gladheid door winterse buien. Donderdagavond geldt de waarschuwing al voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Flevoland.

Vanaf vrijdag begin van de nacht tot naar verwachting zaterdagavond is code geel in heel het land van kracht voor gladheid door sneeuw, hagel en bevriezing van natte weggedeelten.

De afgelopen dagen is het vaker glad geweest op de weg. Zo gebeurden er in de ochtend van oudejaarsdag en afgelopen zaterdag diverse ongevallen.

