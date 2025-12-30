Ga naar de inhoud
Rijkswaterstaat strooit voor het eerst dit najaar in hele land

Lekker strooien

2
Zout strooien - foto ANP

Rijkswaterstaat heeft in de nacht van maandag op dinsdag voor het eerst dit najaar in het hele land zout gestrooid om gladheid op wegen tegen te gaan. Eerder werd al wel gestrooid in bepaalde regio's.

Het 'gladheidsseizoen' begint voor Rijkswaterstaat op 1 oktober. In november werd bijvoorbeeld al gestrooid in het noorden, oosten en een deel van Limburg. Afgelopen nacht was het koud en zat er relatief veel vocht in de lucht. Daarom reden de strooiwagens 31.622 kilometer over rijkswegen om overal zout achter te laten. In totaal is bijna 1,9 miljoen kilo zout gestrooid.

In het gladheidsseizoen houdt Rijkswaterstaat via sensoren de temperatuur en het vocht- en zoutgehalte van wegen in de gaten. Als gladheid dreigt, kunnen de 577 strooiwagens van de dienst binnen twee uur alle rijkswegen van zout voorzien. Zout maakt dat het vriespunt van water met een aantal graden daalt. Daardoor wordt de weg minder snel glad.

