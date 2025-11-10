Experts waarschuwen voor achterstallig onderhoud, uitgelopen werkzaamheden en meer files, nu Rijkswaterstaat van plan is om met ingang van volgend jaar afscheid te nemen van honderden zzp’ers. Die specialisten zouden hard nodig zijn om het wegonderhoud op peil te houden.

Waarom Rijkswaterstaat (RWS) afscheid wil nemen van de kleine zelfstandigen, zal geen verrassing zijn voor wie ook maar iets met dit soort thema's te maken heeft. De wet DBA tegen schijnzelfstandigheid heeft al heel wat zzp’ers tot alternatieven gedwongen en dat is volgens De Telegraaf precies wat er ook bij Rijkswaterstaat gaat gebeuren. De organisatie, die onder meer verantwoordelijk is voor het onderhoud van rijkswegen in Nederland, wil naar eigen zeggen ‘handelen in lijn met wet- en regelgeving’. Daarom is er een puntensysteem opgetuigd, dat moet bepalen of een zzp’er op die manier voor RWS kan blijven werken of niet. Volgens de overheidsorganisatie wordt in het laatste geval gezocht naar een alternatief. Dat kan zijn het in dienst treden van de betrokken zelfstandigen, maar kan ook betekenen dat er naar een nieuwe werknemer moet worden gezocht. Dat kost tijd, erkent ook RWS, en dus valt niet uit te sluiten dat er vertragingen ontstaan.

De zzp’ers zelf stellen het in De Telegraaf heel wat scherper. Zij noemen het puntensysteem ondoorgrondelijk en stellen dat er vanuit RWS flink druk wordt uitgeoefend om de zelfstandigen over te laten stappen op een detacherings- of uitzendconstructie. Vaste contracten zouden in de praktijk juist nauwelijks worden aangeboden, nog los van de vraag of de betrokken zzp’ers dat überhaupt willen. “Ik verwacht dat een deel van de infraprojecten in Nederland stilvalt”, zegt één van de ingehuurde specialisten. “Het lijkt alsof het niemand in de top iets kan schelen. Maar een Rijkswaterstater [in vaste dienst, red.] staat echt niet ’s nachts bij een tunnel te testen. Die is buiten kantooruren niet bereikbaar. (…) Reken voorlopig maar op meer files en meer stremmingen op het water.”

Op dit moment zijn er zo’n 700 zelfstandigen werkzaam voor Rijkswaterstaat, stelt die organisatie zelf. Het zou meestal gaan om experts met tarieven van rond de 100 euro per uur en veel specifieke kennis, die nu volgens de experts ‘bij Rijkswaterstaat de deur uit loopt’.