Rijbewijs digitaal verlengen blijft mogelijk door wetsvoorstel

Scheelt tijd

Rijbewijs 2025

Het blijft mogelijk om rijbewijzen digitaal te verlengen. Dat staat in een wetsvoorstel dat demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat, BBB) vrijdag naar de Raad van State heeft gestuurd.

"Dit scheelt burgers een afspraak bij het gemeenteloket en spaart daarmee tijd", schrijft zijn ministerie in een persbericht. Op dit moment is het al in bijna alle gemeenten mogelijk om rijbewijzen digitaal te verlengen. Dat is nog gebaseerd op een proef die in 2018 begon en inmiddels is afgelopen. Meerdere ministers van Infrastructuur wilden de digitale aanvragen al permanent regelen, maar een wetswijziging liet op zich wachten. Al ruim een jaar gedoogt het kabinet daarom dat gemeenten ermee zijn doorgegaan.

De bedoeling is dat de nieuwe wet begin 2027 in werking treedt. Ook daarna mogen gemeenten zelf beslissen of ze het mogelijk willen maken om rijbewijzen online te verlengen of te vervangen, licht een woordvoerder toe.

