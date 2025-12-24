Ga naar de inhoud
Rick (26) maakte van zijn auto een rijdend lichtspektakel

Merry Christmas to Mii

1
Rijdende kerstboom Seat Mii
  • Nieuws

In Arkel gaat rond kerst elk jaar de lichtjesparade door het dorp. Eén van de opvallendste verschijningen dit jaar is de auto van Rick Romijn (26) uit Hardinxveld-Giessendam.

Ricks auto, een Seat Mii die hij zelf zijn ‘rijdende kerstbal’ noemt, hangt vol kerstlampjes. De hele kerstperiode rijdt Rick ermee rond, om zo een lach op ieders gezicht te toveren. "We hebben in de winkel zes lichtsnoeren van 240 lampjes per stuk gekocht en die heb ik met speciale bumpertape aan mijn auto bevestigd. Zodat de lak niet al te veel beschadigd wordt. Al vind ik dat ook niet erg, want ik houd ervan om mijn auto te poetsen en te polijsten." Helemaal volgens de regels is het niet, althans, niet als hij ermee gaat rijden met de lampjes aan. "Met de lichtjes aan rijden mag niet, maar met de lichtjes uit is het eigenlijk een grijs gebied. Dus als ik ga rijden, laat ik ze uit. Maar als ik ergens parkeer, zet ik ze weer aan. Dat is puur om mensen en kinderen blij te maken.”

Romijn krijgt een hoop leuke reacties op de auto: "Laatst was ik bij de Intratuin in Halsteren en liet ik mijn auto op de parkeerplaats staan met de lichtjes aan. Ik was nog geen tien minuten weg, maar toen ik terugkwam stonden er tientallen mensen foto’s te maken. Het is echt een toeristische trekpleister. Normaal houd ik er niet zo van (van die aandacht, red.), maar nu vind ik het fantastisch. Zeker in deze tijd vind ik het leuk om mensen blij te maken. Je ziet ook dat mensen die eerst chagrijnig de winkel uitlopen, weer helemaal vrolijk worden als ze de auto zien. Mijn vriendin heeft al gezegd: volgend jaar doen we het weer. Maar dan gaan we het nog gekker aanpakken!”

1 Bekijk reacties
Seat Seat Mii

