Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Revolutionaire autoband: winterband wordt spijkerband bij kou

Doe maar een naampje

2
Nokian Tyres Hakkapeliitta
Nokian Tyres HakkapeliittaNokian Tyres HakkapeliittaNokian Tyres HakkapeliittaNokian Tyres HakkapeliittaNokian Tyres Hakkapeliitta
Lars Krijgsman

De zelfbenoemd uitvinder van de winterband heeft iets nieuws bedacht. Het heeft een heel moeilijke naam, maar lijkt bijzonder slim. Maak kennis met de Nokian Hakkapeliitta, dat is een traditionele winterband en een spijkerband in één!

Als we de Finse bandenfabrikant Nokian Tyres mogen geloven, heeft het in 1934 de winterband uitgevonden. De eerste winterband met de naam Hakkapeliitta verscheen twee jaar later op de markt. Hoe dan ook: het is nu 2026 en Nokian Tyres acht de tijd rijp voor iets nieuws. Dit is de Nokian Tyres Hakkapeliitta 01, een winterband die als het koud genoeg is een spijkerband is.

De Hakkapeliitta 01 maakt volgens de fabrikant gebruik van wat het Double Action Stud Technology noemt. Als de ondergrond waarop de band rijdt onder een bepaalde temperatuur komt, wordt wat Nokian Tyres de Studmode noemt geactiveerd. Daarbij steken de metalen 'spijkers' verder door het rubber naar buiten voor extra grip op ijzige ondergronden. De fabrikant claimt dat de nieuwe band ten opzichte van zijn vorige spijkerband op asfalt met tot 30 procent minder slijt en op ijs tot wel 10 procent meer grip biedt. In regenachtige omstandigheden moet de band 5 procent meer grip bieden dan de vorige Hakkapeliitta. Bovendien is de band tot één decibel stiller. Bij welke temperatuur de Studmode wordt geactiveerd en gedeactiveerd, meldt de Nokian niet.

Nokian Tyres richt zich met zijn nieuwe band uiteraard om markten en dus gebieden waar geregeld sneeuw ligt. Het noemt Noorwegen, Zweden, Finland én 'Noord-Amerika' als zijn belangrijkste markten voor de band.

2 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Accuproductie

‘Opschalen Europese accuproductie maakt prijsgat met China veel kleiner’

Nieuws
Tanken, tankstation (ANP)

Benzineprijzen nu al gestegen door onrust in Midden-Oosten

Nieuws
Veerboot ferry

‘Veerboten zijn in havensteden veel vervuilender dan auto’s’

Nieuws
Mazda CX-6e

Mazda CX-6e: nieuwe elektrische SUV nauwelijks duurder dan Mazda 6e

Nieuws
Volkswagen ID Era 9X

Meer knoppen? Deze nieuwe Volkswagen is juist tot het dak volgeperst met schermen

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.