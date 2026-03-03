De zelfbenoemd uitvinder van de winterband heeft iets nieuws bedacht. Het heeft een heel moeilijke naam, maar lijkt bijzonder slim. Maak kennis met de Nokian Hakkapeliitta, dat is een traditionele winterband en een spijkerband in één!

Als we de Finse bandenfabrikant Nokian Tyres mogen geloven, heeft het in 1934 de winterband uitgevonden. De eerste winterband met de naam Hakkapeliitta verscheen twee jaar later op de markt. Hoe dan ook: het is nu 2026 en Nokian Tyres acht de tijd rijp voor iets nieuws. Dit is de Nokian Tyres Hakkapeliitta 01, een winterband die als het koud genoeg is een spijkerband is.

De Hakkapeliitta 01 maakt volgens de fabrikant gebruik van wat het Double Action Stud Technology noemt. Als de ondergrond waarop de band rijdt onder een bepaalde temperatuur komt, wordt wat Nokian Tyres de Studmode noemt geactiveerd. Daarbij steken de metalen 'spijkers' verder door het rubber naar buiten voor extra grip op ijzige ondergronden. De fabrikant claimt dat de nieuwe band ten opzichte van zijn vorige spijkerband op asfalt met tot 30 procent minder slijt en op ijs tot wel 10 procent meer grip biedt. In regenachtige omstandigheden moet de band 5 procent meer grip bieden dan de vorige Hakkapeliitta. Bovendien is de band tot één decibel stiller. Bij welke temperatuur de Studmode wordt geactiveerd en gedeactiveerd, meldt de Nokian niet.

Nokian Tyres richt zich met zijn nieuwe band uiteraard om markten en dus gebieden waar geregeld sneeuw ligt. Het noemt Noorwegen, Zweden, Finland én 'Noord-Amerika' als zijn belangrijkste markten voor de band.