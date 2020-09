Retro Honda N-One in het nieuw

Honda voegde in 2012 de N-One aan zijn Japanse leveringsgamma toe, een kei-car waarvan het uiterlijk was doorspekt met designelementen van de N360 die het tussen 1969 en 1972 leverde. De N-One kreeg later gezelschap van een reeks broertjes en zusjes. Zo werd de Life een jaar later vervangen door de N-WGN en kwam het merk een jaar voor de lancering van de N-One al met de N-Box, een smalle en hoge kei-car die in 2014 in de vorm van de N-Box Slash een heuse 'coupéversie' kreeg. Daarnaast heeft Honda sinds 2018 de N-Van op de menukaart staan. De N-Boxen N-WGN werden in respectievelijk 2017 en 2019 aan een nieuwe generatie geholpen en nu is ook de inmiddels acht jaar oude N-One klaar voor een volledig nieuwe tweede generatie.

Honda houdt uitgebreide specificaties van de nieuwe, tweede generatie N-One nog even onder de pet. Wel laat het merk al een stel foto's van de nieuwe retrorakker zien. Wat design betreft blijft Honda bij het tekenen van de nieuwe N-One zeer trouw aan het ontwerp van de in 2012 gepresenteerde versie. Ook de nieuwe N-One heeft vrolijke, ronde kijkers, een zwart 'masker' ertussen en kleine verticaal georiënteerde rechthoekige achterlichten. Die achterlichten zijn net even anders van vorm zijn vanaf nu uitgerust met led-techniek terwijl de mistlampen aan de voorkant voortaan rechthoekig in plaats van rond zijn. Honda levert de N-One straks in de smaken Standard, Premium en RS. Het bumperwerk verschilt versie. Ook het interieur wordt aan nieuwe designelementen geholpen. Zo blijven verhuizen de verticale ventilatieroosters van de middenconsole naar de zijkanten van het dashboard. Pontificaal in het midden van de cockpit plaatst Honda een meer los uit het interieur stekend scherm dat bij het infotainmentsysteem hoort. Een voorbank kun je voortaan niet meer in de N-One krijgen, de kei-car heeft voortaan standaard van elkaar gescheiden zitplaatsen voorin.

Techniek

Wat veiligheidsvoorzieningen betreft, profiteert de N-One onder meer van de komst van een automatisch remsysteem dat zowel voetgangers als fietsers herkent. Adaptieve cruise-control, verkeersbordherkenning en automatisch grootlicht is optioneel leverbaar. Het is nog niet bekend welke motoren Honda in de N-One levert, maar reken er maar op dat de machientjes een inhoud hebben van 660cc en zowel met als zonder turbo beschikbaar komen. Mik op vermogens van 58 en 64 pk. Net als voorheen zal de N-One beschikbaar komen met voor- en vierwielaandrijving. De N-One had in Japan zijn beste verkoopjaar in 2013, het eerste volle jaar dat de auto in productie was. Toen gingen er ruim 105.000 exemplaren van over de toonbank.