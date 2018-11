Renaults Raad van Bestuur reageert op ‘Ghosn’

We beginnen de dag met wederom een reactie vanuit Renault over de situatie rondom topman Carlos Ghosn. De Raad van Bestuur is stellig: Ghosn blijft gewoon aan als CEO, maar wordt wel tijdelijk vervangen.

De Raad van Bestuur stelt in haar korte reactie dat het op dit moment onmogelijk is om op de inhoud van de Japanse aanklachten aan het adres van Ghosn in te gaan. Daarom richt het zich op de positie van Renault zelf. Daarin blijft Ghosn nadrukkelijk aan als CEO. In zijn afwezigheid worden de CEO-taken tijdelijk opgepakt door operationeel directeur Thierry Bolloré, zoals eerder aangekondigd. Hij krijgt dezelfde macht als Ghosn, voor zolang het duurt.

Gedurende deze interim-periode zal de Raad onder voorzitter Philippe Lagayette regelmatig bijeenkomen om ‘het belang van Renault en de alliantie’ te beschermen. Mede daarom vraagt Renaults bestuur aan alliantiepartner Nissan om zo transparant mogelijk te zijn en alle uitkomsten van het onderzoek naar de hoogste baas binnen de alliantie te delen met Renault.

Fusie

De kwestie rond Ghosn kwam afgelopen maandag op gang toen naar buiten kwam dat de CEO van Renault en de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie in Japan was gearresteerd omdat hij niet eerlijk zou zijn geweest over z’n inkomen. Ook zou Ghosn bedrijfsmiddelen voor privédoelen hebben ingezet. Nissan stelt dat deze zaken aan het licht zijn gekomen na maanden van intern onderzoek en is sinds de arrestatie van mening dat Ghosn uit z’n functie moet worden gezet. Mitsubishi volgde snel met een soortgelijke reactie, maar Renault blijft dus trouw aan z’n baas. Verschillende media hebben overigens gesuggereerd dat de Raad van Bestuur van Nissan een manier heeft gezocht om de een eventuele fusie tussen Renault en Nissan te voorkomen. Ghosn is een groot voorstander van zo’n fusie en werkte daar naar verluidt tot de dag van z’n arrestatie aan.