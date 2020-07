Renault Zoe Van is kleine elektrische bestelauto

Renault breidt het leveringsgamma van de elektrische Zoe uit met de Zoe Van, een kleine bestelversie die speciaal is bedoeld voor leveringen in stedelijke gebieden.

De Engelse tak van Renault voegt de Zoe Van aan het leveringsgamma toe. Zoals zijn naam al weggeeft, is dit een bestelversie van de elektrische hatchback. De Zoe Van moet het logischerwijs zonder achterbank stellen. Het totale laadvolume van de compacte besteller bedraagt 1 kubieke meter, de diepte van de bagageruimte bedraagt 1,21 meter terwijl je objecten met een maximale breedte van 1,11 meter moet kunnen vervoeren. Het maximum laadgewicht bedraagt 387 kilo. De laadvloer is bedekt met een rubberen mat en is voorzien van vier bevestigingspunten om je bagage mee vast te sjorren. De achterste portieren kunnen uiteraard gewoon open, wel zo makkelijk. Een hekje voorkomt dat je te bezorgen pakketjes in je nek belanden.

Op technisch vlak is de Zoe Van gewoon en Zoe en dat houdt onder meer in dat hij net als de reguliere personenversies te een 52 kWh groot accupakket in zijn bodem heeft. De elektromotor is de bekende R110-unit die 108 pk levert. De actieradius ligt op 395 kilometer.

We verwachten de Renault Zoe Van niet in Nederland op de markt. In het Verenigd Koninkrijk, waar de auto is gepresenteerd, zijn bestelversies van compacte hatchbacks gebruikelijker dan bij ons. Zo levert Ford er op basis van de Fiesta bijvoorbeeld de hier eveneens niet leverbare Sport Van. Ook een leuke kleine besteller: de kort geleden in Zuid-Afrika geïntroduceerde Kia Picanto Runner!