Renault zet speciale Ampere geheten EV-tak op

De Renault Group startte onder leiding van CEO Luca de Meo de 'Renaulution', een periode waarin het concern orde op zaken wil stellen en de organisatiestructuur onder de loep neemt. Volgens de Fransen is het nu tijd voor het derde hoofdstuk in die transitie. In die fase, die het 'Revolution' doopt, wordt de Renault Group enkele afdelingen rijker. Men spreekt voortaan over vijf 'pilaren', waaronder Alpine en Mobilize. Nieuwere namen zijn 'The Future is Neutral', 'Power' en 'Ampere'. Vooral die laatste is interessant. Dat is namelijk een dochteronderneming die zich puur richt op de ontwikkeling en bouw van volledig elektrische auto's en de ontwikkeling van software.

Ampere krijgt als eerste taak om de productieversies van de volledig elektrische R5 en iets later de R4 klaar te stomen. Daarnaast krijgt het ook de verantwoordelijkheid over de Mégane E-Tech Electric en de aankomende elektrische Scénic. Renault maakt alvast bekend dat er voor de langere termijn nog twee andere EV's in de pijplijn zitten. De in house ontwikkeling van software komt ook op het bordje van Ampere, daar werkt het samen met Qualcomm Technologies aan. Dat Renault softwareontwikkeling bij een dochteronderneming neerlegt, doet enigszins denken aan de aanpak van Volkswagen met Cariad. De software is hard nodig voor de EV's, die volgens Renault 'software defined vehicles' (SDV) worden. Renault Group weidt er nog niet heel erg over uit wat er precies ontwikkeld wordt, maar reken er maar op dat over-the-air-updates, (semi-)autonoom rijden en kunstmatige intelligentie erbij om de hoek komen kijken. Ook het infotainment in de auto hoort erbij.

Ampere wordt een behoorlijk bedrijf. Bedrijf? Jazeker, een Renault spreekt echt over een apart bedrijf binnen het concern. Er komen zo'n 10.000 mensen te werken. Daarbij horen 3.500 ingenieurs, waarvan de helft gespecialiseerd is in software. Ampere krijgt stevige productiedoelen in zijn 'ElectriCity' gedoopte verzameling van fabrieken in Frankrijk. De jaarlijkse productie moet direct op 400.000 auto's uitkomen, maar dit moet waar nodig opgeschaald kunnen worden naar 1 miljoen auto's per jaar. In 2031 moet de jaarlijkse productie uiterlijk op dat aantal liggen. Ampere komt voor een belangrijk deel op eigen benen te staan en in het tweede halfjaar van 2023 wil het naar de beurs gaan. Daarbij behoudt Renault Group er wel een meerderheidsbelang in.

Power en The Future is Neutral

De andere twee nieuwe pilaren van de Renault Group zijn 'Power' en 'The Future is Neutral'. Die eerste richt zich op de ontwikkeling en productie van verbrandingsmotoren, want ook die hebben voorlopig nog toekomst volgens het concern. Daarbij haakt Renault ook de Chinese gigant Geely aan. Over die plannen konden we je eerder vandaag al bijpraten. 'The Future is Neutral' wordt een tak die zich focust op de circulaire economie. Hier wordt onder meer studie gemaakt van het zo goed mogelijk recyclebaar maken van de materialen die de Renault Group voor zijn auto's gebruikt. Ook het recyclen van accu's hoort hierbij.