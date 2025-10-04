Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

‘Renault wil wereldwijd 3.000 banen schrappen’

Ook 15% minder HR en marketing

5
Productie elektrische auto's Renault - Ampere

Renault overweegt wereldwijd tot 3000 banen te schrappen. Dat heeft de Franse nieuwssite l'Informé gemeld. De recent aangestelde topman François Provost wil de vaste kosten verlagen en er zou een plan liggen om het aantal banen in ondersteunende functies, zoals hr en marketing, met 15 procent te verminderen.

Renault stelde tegen persbureau Bloomberg dat het bedrijf geen aantallen kon delen omdat er geen besluit was genomen. Wel bevestigt het bedrijf "manieren te onderzoeken om te vereenvoudigen, de uitvoering te versnellen en onze vaste kosten te optimaliseren".
Afgelopen zomer had het autoconcern zijn winstverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Renault kampt met een matige vraag in Europa, toenemende handelsspanningen en stevige concurrentie van Chinese fabrikanten als BYD.

5 Bekijk reacties
Renault

PRIVATE LEASE Renault

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Renault Scénic 1.6-16V Business Line NIEUWE APK! 2X SLEUTEL

Renault Scénic 1.6-16V Business Line NIEUWE APK! 2X SLEUTEL

  • 2007
  • 235.975 km
€ 1.595
Renault Captur 1.3 mild hybrid 160 esprit Alpine

Renault Captur 1.3 mild hybrid 160 esprit Alpine

  • 2025
  • 0 km
€ 39.940
Renault Captur 1.3 TCe 155 Initiale Paris 360 CAMERA / LEER / TREKHAAK / BOSE / BOMVOL!

Renault Captur 1.3 TCe 155 Initiale Paris 360 CAMERA / LEER / TREKHAAK / BOSE / BOMVOL!

  • 2020
  • 91.004 km
€ 20.950

Lees ook

Nieuws
Renault Austral Back to Basics 2025

De Renault Austral Evolution is prima, maar de Techno is beter – Back to Basics

Autotest
Accu Renault 5 leegrijden, laden met Kia EV3

Dit gebeurt er als je accu elektrische auto leegrijdt en je hem weer laadt met andere EV

Nieuws
Mitsubishi Colt

‘Mitsubishi komt niet met Colt op basis van nieuwe Clio’

Mijn eerste auto
Renault Clio eerste auto

Ondanks spottende opmerkingen van broers bezorgde Renault Clio Rosanne bakken plezier

Nieuws
Renault Arkana

Renault Arkana niet meer leverbaar

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.