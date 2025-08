‘Renault wil met nog meer autofabrikanten samenwerken’

François Provost is de opvolger van de iconische Luca de Meo, die enkele weken geleden plotsklaps overstapte naar Kering, het moederbedrijf van Gucci en Yves Saint Laurent. Gisteren werd bekend dat De Meo daar alvast een welkomstbonus heeft gekregen van 20 miljoen euro. Het is nu aan François Provost om de strategie van De Meo voort te zetten. Provost is al zijn hele werkzame leven trouw aan Renault en werkte nauw samen met De Meo, ook bij de ingrijpende reorganisaties en bezuinigingen die daar de afgelopen jaren zijn doorgevoerd.

Samenwerking met anderen staat hoog op de prioriteitenlijst bij Provost. Sinds 2019, toen een fusie met Fiat Chrysler Automobiles op het laatste moment spaak liep, heeft Renault geen toenadering meer gezocht tot andere merken. Maar Provost meent dat zijn bedrijf nog steeds heel aantrekkelijk is om met anderen in zee te gaan: "We hebben met Nissan en Mitsubishi aangetoond dat we een aantrekkelijke partner zijn om andere automerken te ondersteunen. Mede dankzij onze concurrentie- en innovatiekracht."

Toch was die samenwerking de afgelopen tijd niet best voor de financiële resultaten van Renault. Met name door de negatieve cijfers van Nissan, al sinds 1999 een trouwe partner, kwam Renault onlangs met een winstwaarschuwing. Maar voor Provost is dat geen reden om afscheid te nemen van Nissan, beklemtoont hij.

Provost wil niet ingaan op onze vraag in hoeverre hij van karakter verschilt met zijn voorganger, de charismatische Luca de Meo. Die drukte een persoonlijk stempel op het reilen en zeilen van het bedrijf. Zo was het De Meo die zich persoonlijk inzette om retro-modellen op de markt te brengen: bekende klassiekers in een nieuw jasje. Voorbeelden daarvan zijn de Renault 5 en 4, binnenkort gevolgd door de Twingo. Provost belooft dat die strategie nog wel even wordt voortgezet: "Wacht maar af wat wij op middellange termijn in petto hebben."

Provost zegt verder dat hij, na inmiddels 23 jaar voor Renault te hebben gewerkt, een duidelijke visie heeft op de toekomst van het bedrijf. "Succesvolle producten moeten de kern zijn van onze strategie. Daarom blijven investeringen in nieuwe automodellen een topprioriteit. Maar we moeten ons bedrijf ook verder transformeren. We weten wat we moeten doen, om de vergelijking met de sterkste concurrenten uit Azië aan te kunnen gaan." Als voorbeeld noemt hij een razendsnelle ontwikkelingstijd: iets waar de Chinese autofabrikanten hun Europese tegenstrevers nerveus mee maken. Mede dankzij een nieuwe divisie van Renault in China lukte het Renault om de nieuwe Twingo in een recordtijd van 21 maanden te ontwikkelen.