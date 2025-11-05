Renault verkoopt enorme reeks iconische auto's

Renault stoomt een uitgebreide tentoonstelling van zijn erfgoed klaar en ruimt daarbij ook wat op. Er komt heel wat mooi spul uit de verzameling te koop.

Je kent het misschien wel: je wilt wat spullen op zolder afstoffen en komt er daarbij achter dat je heel wat dingen dubbel hebt. Menig kleedjesmarkt vaart er wel bij. Bij Renault herkennen ze deze situatie, zij het op een iets andere manier, ook wel. In de loop der jaren heeft Renault zijn erfgoed goed beschermd en daarbij zijn er tal van historische Renaults opgeslagen. Van sommige auto's heeft Renault twee of nog meer exemplaren. Eentje is echter genoeg, zo lijken de Fransen besloten te hebben. Daarom gaan er diverse iconische Renaults van de hand. In totaal gaat het om maar liefst honderd auto's.

Er zitten bijzondere exemplaren bij. Zo zijn er diverse F1-auto's uit de jaren 80, is er een oer-R5 als Franse politieauto en zijn er modernere sportieve iconen bij zoals een Renault Clio Williams, een Alpine V6 Turbo en een Renault Spider. Ook staan er Renaults uit de beginjaren bij en enkele windtunnelmodellen uit de ontwikkelingsperiode van bijvoorbeeld de eerste Twingo. Studiemodellen heb je ook, bijvoorbeeld de P.E.R.L.E. uit 1989 en de Trafic Deck'up uit 2004. Op 7 december gaan ze onder de hamer in Flins-sur-Seine. Wil je dergelijke legendarische Renaults liever niet kopen maar wel bewonderen? In 2027 gaat in dezelfde plaats een nieuw museum open, waar onder meer deze modellen ongetwijfeld te zien zijn. Dat zijn dan waarschijnlijk wel andere exemplaren dan de specifieke auto's die we hier zien.

Stel jij mag drie auto's kiezen, voor welke zou je dan gaan?