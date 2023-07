Renault: Verbrandingsmotor blijft nog zeker 70 jaar bestaan

Met ingang van 2035 is het in Europa wat betreft verkoop van nieuwe auto's met traditionele verbrandingsmotoren die CO2-uitstoten nagenoeg over en uit. Is het daarmee spoedig definitief over en uit voor de verbrandingsmotor? Renault denkt van niet. Volgens een hooggeplaatste Renault-functionaris niet. 'De verbrandingsmotor blijft nog zeker 70 jaar bestaan, of we het leuk vinden of niet."

Jean-Dominique Senard, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Groupe Renault, zegt tegen het Franse La Tribune. Hoewel Senard opnieuw benadrukt dat Renault per 2030 in Europa enkel nog nieuwe elektrische personenauto's zal verkopen, ligt er voor de verbrandingsmotor volgens hem nog een lange toekomst in het verschiet. "[...] We houden ook auto's met verbrandingsmotoren aan. Ik denk dat de verbrandingsmotor nog minstens 70 jaar over de hele wereld zal blijven bestaan," aldus Senard.

Volgens de hoge pief van Renault zal de prijs van CO2-neutrale brandstoffen 'volgens onafhankelijke experts' op termijn dalen tot €1 à €1.50 per liter, "[...] misschien al wel over vier, vijf of zes jaar". De Europese regelgeving schrijft voor dat er vanaf 2035 in de Europese Unie geen auto's meer verkocht mogen worden die CO2-uitstoten, maar voor verbrandingsmotoren die op CO2-neutrale alternatieve brandstoffen lopen is nog een toekomst. Jean-Dominique Senard zegt dat er nog genoeg uitdagingen zijn om de transitie naar volledig elektrisch te verwezenlijken en noemt onder meer de beschikbaarheid - en de afkomst - van voor accupakketten nodige edelmetalen en mineralen. Geopolitieke spanningen dus volgens Senard, en geen kleine ook. “ Ik ben er niet niet van overtuigd dat we mogelijke geopolitieke crises hebben voorzien. Sterker nog, ik denk dat we ze helemaal niet hebben voorzien” , stelt Jean-Dominique Senard in La Tribune. De oorlogen van de toekomst zijn oorlogen om grondstoffen."