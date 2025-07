Dacia is binnen de Renault Group natuurlijk hét merk van de nuchtere modellen, maar ook Renault zelf kan er wat van. Het verkoopt in diverse landen modellen die in Europa als Dacia niet zouden misstaan. Een daarvan is de Renault Triber en juist die slimme goedkope familieauto is nu vernieuwd.

De Dacia Duster is er als Renault, de Bigster sinds kort in grondig aangepaste vorm als Renault Boreal terwijl de Sandero en Logan in onder meer diverse Zuid-Amerikaanse landen als Renault door het leven gingen. De Renault Sandero is inmiddels vervangen door de 'meer eigen' Kardian, al is die hatchback net zoveel Sandero als de Boreal Bigster. Andere Renaults die we in Nederland niet kennen: de op Volvo-leest geschoeide Grand Koleos én de Triber en kleinere Kiger die daaraan is gerelateerd. De Renault Triber is inmiddels zes jaar oud en is nu eindelijk opgefrist.

Even terugspoelen naar 2019, want wat is een Renault Triber ook alweer? Dat is een 3,99 meter lange en relatief hoge compacte cross-over die met zijn hoge portieren bijna MPV-achtig aandoet. Hij biedt plaats aan maar liefst zeven inzittenden. De Triber deelt zijn modulaire platform met de nog kleinere Kwid, een model dat je in Europa met een elektrische aandrijflijn kent als de Dacia Spring. Net als de Kiger is de Triber ontwikkeld door Renault India, de Indiase tak van Renault. Dat verklaart ook waarom hij wat lengte betreft nipt onder de 4 meter blijft, dat brengt immers lokaal fiscaal voordeel met zich mee. Hoe dan ook, de Triber is met vernieuwde uiterlijkheden van de snijtafels geklauterd.

Het oorspronkelijke Triber-ontwerp stamde overduidelijk uit een inmiddels vervlogen designperiode van Renault, het tijdperk waarin de vorige generatie Clio en Captur werden gepresenteerd. Voor een 'budgetmodel' zijn de aanpassingen vrij vergaand. Zo is er een herziene motorkap, zijn er andere koplampunits en zijn de grille én de bumper aan de voorzijde volledig nieuw. De voorschermen zijn echter ongewijzigd. Er zijn nieuwe lichtmetalen wielen, nieuwe Renault-logo's en de achterlichten hebben een donkerder behuizing en een nieuwe indeling. Tussen de achterlichten zit voortaan een zwarte strip. De praktische Renault krijgt een nieuw digitaal instrumentarium en een nieuw infotainmentscherm. Die laatste wisselt zijn plek met de voorheen eronder gelegen ventilatieroosters en steekt nu enigszins uit het dashboard.

Opnieuw is de Renault Triber er in India met een bescheiden krachtbron: een 72 pk en 96 Nm sterke 1.0 driecilinder benzinemotor. De Triber kost in India omgerekend een uiterst bescheiden €6.200.