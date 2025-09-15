Door de nieuwere en hippere Renaults 4 en 5 lijkt de Megane E-Tech een beetje ondergesneeuwd, maar daar wil Renault wat aan doen. Sportiviteit is naar verluidt het antwoord, al is nog wel de vraag of de elektrische Megane meteen een soort Megane RS wordt.

Volgens onze Engelse collega’s van AutoExpress werkt Renault aan een sportievere versie van de elektrische Megane E-Tech. ‘Waar we naar kijken is een hot hatch, dat is de richting die we op willen gaan”, zou Renault-CEO Fabrice Cambolive (CEO van het merk, niet de groep) hebben gezegd op de IAA in München. Onze landgenoot en designchef Laurens van den Acker deed daar volgens dezelfde bronnen ook een duit in het zakje. Hij zegt over de elektrische Megane: “We willen er meer van verkopen dus we moeten iets doen. Als je een nieuwe accu in een EV stopt, wat heel duur is, maar niets aan het uiterlijk verandert, is het heel lastig om mensen te overtuigen om er extra geld voor te betalen. We moeten de onderhuidse wijzigingen dus rechtvaardigen met iets zichtbaars.”

Dat laatste klinkt toch alweer heel anders dan de hot hatch-knipogen. Van den Acker heeft het toch vooral over looks, en spreekt ook van een ‘hot hatch-looking EV’. Wij zetten ons geld dus voorlopig op een facelift voor de Megane E-Tech met de nieuwe, scherpere tekenstijl die Renault ook voor onder meer de Austral en Espace gebruikt. Combineer dat met wat agressievere bumpers en je krijgt een auto die inderdaad sportiever oogt, zonder meteen ook echt sportief te zijn. Hoewel dat natuurlijk altijd wel kan, want Volkswagen heeft immers z’n ID3 GTX en bij Stellantis zetten ze met de Ypsilon HF, Abarth 600 en derivaten nog veel sterker in op elektrische hot hatch-achtigen.