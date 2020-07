Renault schrapt Koleos uit gamma

De Kadjar en met name de Captur hebben Renault bepaald geen windeieren gelegd. Grote broer Koleos heeft in Nederland echter minder succes. Reden genoeg voor de Nederlandse importeur om een streep door het model te halen.

De Koleos is niet meer. Althans, in Nederland. Omdat de grootste SUV die Renault tot voor kort op zijn leveringslijst had staan slechts een kleine rol speelde in de Nederlandse verkopen van het merk, is de auto in ons land van het programma geschrapt.

De Koleos werd ruim vier jaar geleden gepresenteerd als grote broer van de Kadjar. Renault stofte voor de SUV een bekende naam af. Het merk leverde vanaf 2008 namelijk een gelijknamige SUV, een auto die in Azië als Samsung QM5 door het leven ging. Binnen het Europese leveringsgamma van Renault was de eerste Koleos een enigszins vreemde rakker die in ons land weinig klanten wist te trekken. In 'topjaar' 2008 gingen er 726 van over de toonbank. Renault besloot zelfs het in 2011 bijgewerkte exemplaar van de Koleos niet meer naar ons land te halen.

In 2016 keerde modelnaam Koleos terug op een volledig nieuwe SUV die wél tot op het kleinste moertje een product van Renault was. Designtechnisch vertoonde deze hoogpotige wél duidelijke overeenkomsten met in Europa geleverde modellen als de Mégane en Talisman. De Koleos is in ons land altijd een lastig te plaatsen model geweest, formaattechisch viel de SUV immers tussen auto's als de Nissan Qashqai en Kia Sorento in. In tegenstelling tot de wat grootte betreft enigszins vergelijkbare Nissan X-Trail was de Koleos weer niet als zevenzitter beschikbaar. Daarnaast leverde Renault de Koleos in ons land alleen met dieselmotoren, waarvan de meest betaalbare versie, de dCi 130 met handbak, de overgang naar de WLTP-cyclus niet overleefde en enkel de 175 pk sterke dCi op de prijslijst overbleef. Die motorversie was ook nog eens alleen te krijgen met automaat én als luxueus uitgevoerde Initiale Paris. Wél viel er te kiezen tussen voor- en vierwielaandrijving, al was je voor die eerste al een ruime €58.000 kwijt.

Vorig jaar verkocht Renault slechts 4 exemplaren van de Koleos in ons land. In 2018 en 2017 gingen er respectievelijk 46 en 55 exemplaren van over de toonbank.