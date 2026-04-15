Renault schrapt duizenden ingenieursbanen

Ontwikkelingskosten terugdringen

Renault Megane E-Tech Spyshots
Renault gaat het aantal ingenieursbanen de komende twee jaar tot 20 procent verminderen. Daarmee wil de autofabrikant de organisatie stroomlijnen onder druk van toenemende concurrentie, vooral uit China.

Het concern heeft momenteel meer dan 11.000 ingenieurs wereldwijd in dienst. De precieze invulling van de ingreep wordt per land bepaald door lokale managers, zegt een woordvoerder tegen persbureau Bloomberg. Volgens Renault is er geen sprake van gedwongen ontslagen.

Renault zei vorige maand dat het bedrijf de kosten van zijn elektrische auto's met 10 tot 30 procent wil verlagen. Dat moet grotendeels gebeuren door ontwikkelingskosten te verminderen.

Voor de ontwikkeling van zijn elektrische Twingo onder de 20.000 euro heeft het bedrijf gebruikgemaakt van Chinese onderdelen en zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in Shanghai. De ontwikkeling van nieuwe technologieën en belangrijk ontwerpwerk zal volgens het bedrijf wel in Frankrijk blijven plaatsvinden.

Vrijdag maakte concurrent Stellantis bekend 650 ingenieursbanen te schrappen op de onderzoeks- en ontwikkelingslocatie van Opel in Rüsselsheim in Duitsland.

Renault Elektrische Auto

