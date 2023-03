Renault Scénic verder als elektrische cross-over - Vooruitblik

Highlights

Concurrent van Skoda Enyaq en Kia EV6

Geen MPV

Op CMF-EV-basis

Als je dit leest, is de laatste Renault Scénic waarschijnlijk net van de band gerold. Tenminste, de voorlopig laatste. In zijn traditionele verschijningsvorm als MPV ziet Renault er geen brood meer in, net als eigenlijk alle concurrenten. De Citroën C4 SpaceTourer, de Volkswagen Touran, de Opel Zafira en de Verso-modellen van Toyota, allemaal zijn ze in de afgelopen jaren van het toneel verdwenen. Dat betekent echter niet dat Scénic als modelnaam verdwijnt, zo leerden we in het voorjaar van 2022. Toen werd de Renault Scenic Vision gepresenteerd, een concrete voorbode van een auto die volgend jaar daadwerkelijk op de markt komt. Hij heet dan hoogstwaarschijnlijk Renault Scenic E-Tech Electric en wordt de grote broer van de Megane E-Tech Electric. Beide auto’s maken gebruik van een bekende, oude modelnaam, maar in beide gevallen gaat het om totaal nieuwe modellen die technisch en uiterlijk niets met hun vroegere naamgenoten van doen hebben. Daar waar de elektrische Megane de Volkswagen ID3 op zijn pad vindt, opereert de Scenic een klasse hoger. De vrij forse cross-over belandt in wat momenteel het belangrijkste wereldwijde EV-segment is, en concurreert met auto’s als de Volkswagen ID4, Skoda Enyaq, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Nissan Ariya, Toyota bZ4x en Tesla Model Y. Een druk bevochten segment dus, dat met de komst van deze Fransman nog een stukje drukker wordt.

Nieuwe designtaal Renault, Scénic lijkt op Vision

De productieversie van de Renault zal uiterlijk heel sterk lijken op de Vision-concept. Dat is niet onze gedachte, het wordt door Renault zelf bevestigd. Sterker nog, de productie­versie bestaat stiekem al en diende als basis voor de al gepresenteerde concept-car, die uiteraard wel is aangekleed met wat futuristische details. Onze tekenaar had het dus een keer gemakkelijk. Met het weghalen van de extreme wielen, de lastig schoon te maken 3D-lichtunits en de flinterdunne raamstijlen ontstaat er al een heel aardig beeld van de auto die straks in de Renault-showrooms te vinden zal zijn. Met de recente Megane E-Tech en Austral in het achterhoofd doet het resultaat misschien wat wenkbrauwen fronsen. De Scenic is namelijk zeker geen uitvergrote versie van de elektrische Megane, maar zet nadrukkelijk een eigen stijl neer. Bewust, uiteraard, want Renault introduceert met dit model een geëvolueerde vorm van zijn bestaande designtaal. Die nieuwe vorm kenmerkt zich door meer strakke hoeken en rechte vouwen en minder wulpse rondingen. Het merklogo is een stuk kleiner en speelt op de neus ook een minder grote rol in het geheel. Ook de opvallende led-slierten die we sinds de Talisman van Renault kennen, keren niet in die vorm terug. In plaats daarvan vinden we strakkere lichtunits, die de auto opgeruimder doen ogen, maar wellicht ook wat minder onderscheidend zijn.

Inhaalslag op EV-gebied, veel Nissan Ariya in Scénic

Dat Renault nu pas met een elektrische auto in dit wereldwijd populaire segment komt, is op zichzelf wel opmerkelijk. Renault was op EV-gebied immers ooit net zo’n voorloper als op MPV-vlak, met de Zoe die al in 2012 in de verkoop ging. Het heeft net als bij alliantiepartner Nissan lang geduurd voordat die aanvankelijke voorsprong tot een vervolg leidde, maar inmiddels zijn de Fransen en de Japanners bezig met een serieuze inhaalslag. Dat doen ze met hetzelfde platform, de CMF-EV-basis die nu al onder de eerdergenoemde Megane én de Nissan Ariya te vinden is. Gezien het grotere formaat kijken we voor de technische specificaties van de Scenic vooral naar de Ariya. Die is leverbaar met accupakketten van 63 en 87 kWh, goed voor een actieradius van 398 tot 533 kilometer. De vermogens lopen bij Nissan uiteen van 217 tot 306 pk. Het is niet gezegd dat Renault exact deze waarden – en ook alle versies – eveneens gaat hanteren voor de Scenic, maar het geeft wel vast een beeld.

Achterbank Scénic geen MPV-experience

Bijzonder aan het CMF-EV-platform is dat bij een tweewielaangedreven configuratie de voorwielen worden aangedreven. Dat levert volgens Renault ruimtewinst op en dat is belangrijk voor een auto die de naam Scénic hoog moet houden. Toch moet je zeker geen MPV-achtig interieur verwachten. De nieuwe Scenic krijgt hoogstwaarschijnlijk gewoon een in twee ongelijke delen neerklapbare achterbank en doet het zonder derde zitrij. De bagageruimte zal fors zijn, maar niet grensverleggend groot. Daar staat wel een hele bak beenruimte voor de achterpassagiers tegenover. Bovendien profiteert de auto van een geheel vlakke vloer, wat zowel achterin als voorin voor een ruimtelijke en luchtige ervaring zorgt. Met de Megane E-Tech laat Renault al zien dat het hoogwaardige en sfeervolle interieurs kan maken en de grotere Scenic zal daar zeker niet voor onderdoen. 2024 wordt een belangrijk jaar voor Renault, want behalve de elektrische Scenic verschijnt dan ook de elektrische 5. Jawel, een compact elektrisch retromodel, dat een onvervalste verwijzing is naar de R5 van weleer. Teruggrijpen op het verleden, of dat nu recent is of niet.