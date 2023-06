Renault Rafale: SUV-coupé als Frans topmodel

Renault Rafale. Die naam is geheel nieuw, maar klinkt nu al logisch. ‘Rafale’ betekent ‘windvlaag’ en werd in de jaren 30 gebruikt voor het Caudron C.460-vliegtuig, dat dankzij een Renault-zescilinder met meer dan 400 km/h achter records en racewinsten aan joeg. Voordat je fantasie met je op de loop gaat: een zescilinder zit er voor de nieuwe Rafale niet in. In plaats daarvan ligt er een bescheiden 1,2-liter driecilinder in de neus, als onderdeel van de bekende E-Tech Hybrid-aandrijflijn. Net als in de Austral en diens langere broertje Espace levert dat 200 pk op. Bij de Rafale volgt er echter meer, want Renault kondigt meteen een versie aan met 300 pk. Die Renault Rafale E-Tech 4x4 300 heeft een extra elektromotor op de achteras en dus vierwielaandrijving. Ook is het een plug-in hybride, je kunt hem dus opladen om langere stukken elektrisch te rijden. Een volledig elektrische Rafale komt er niet, daarvoor komt Renault met andere modellen. Multilink-achterwielophanging is standaard, 4Control Advanced-vierwielbesturing optioneel.

Mercedes en BMW

De Renault Rafale deelt zijn CMF-CD-platfform met de Austral en de Espace en heeft met 2,74 dezelfde wielbasis als laatstgenoemde. Volgens Renault maakt dat beide auto’s tot zogenaamde D-segmenters, net als de Talisman die ons net is ontvallen. Wij houden het erop dat de grens tussen de segmenten tegenwoordig wat vaag is, maar de Rafale is zeker aan de forse kant. De Renault is 4,71 meter lang, 1,86 meter breed en 1,61 meter hoog en daarmee nipt korter, vier centimeter lager en twee centimeter breder dan de Espace. Bovendien is de spoorbreedte ten opzichte van die auto vier centimeter vergroot. De Rafale weegt minimaal 1.653 kg. Zoeken we er wat alternatieven bij, dan blijkt dat de Rafale als SUV-coupé met deze buitenmaten een behoorlijk uniek ding is. De nieuwe Peugeot 408 komt in de buurt, maar is lager en duidelijk minder ‘SUV’. In zekere zin is ook de Citroën C5-X vergelijkbaar, maar ook die auto heeft een duidelijk andere vorm. Wat dat betreft komen de BMW X4, Audi Q5 Sportback en Mercedes-Benz GLC Coupé meer in de buurt, maar Renault heeft geen premium-aspiraties met de Rafale en zet hem naar alle waarschijnlijkheid heel anders (lees: minder hoog) in de markt.

Design

Nu die Peugeot 408 toch genoemd is: we kunnen er eigenlijk niet omheen dat de Rafale rondom behoorlijk wat Peugeot-trekjes heeft. Dat dankt hij aan Renaults nieuwe tekenstijl, die voor het eerst werd getoond op de Scenic Vision van vorig jaar. De Rafale is de eerste productie-auto die geheel volgens die stijl is getekend, nadat de gefacelifte Clio er al met een neus in de nieuwe stijl vandoor ging. Met name de ‘slagtanden’ van ledverlichting in de voorbumper leveren een treffende gelijkenis met Peugeot op, net als de forse grille. De keuze voor zo’n opvallend hekwerk is sowieso bijzonder, aangezien Renault tot nu toe veel minder prominente grilles hanteert en daarvan bij elektrische modellen dankbaar de vruchten plukt. De grille van de Rafale is stiekem helemaal geen grille, maar een puur visueel element dat ogenschijnlijk is opgebouwd uit allemaal kleine Renault-‘wybertjes’.

De achterkant van de Rafale wijkt eveneens stevig af van wat we de laatste jaren bij Renault hebben gezien. De grote, scherp gelijnde achterlichten zijn in uitgeschakelde vorm vrijwel zwart, waarbij de verlichtings-elementen als een soort ijsblokken doorschemeren. De sterk schuin afgesneden kont biedt toch nog 530 liter bagageruimte, meer dus dan een Austral. Ook achterin is er lekker veel ruimte, al is de vloer wat hoog. De achterste middenarmsteun is opvallend fors en biedt behalve bekerhouders usb-oplaadpunten en speciale houders voor een tablet of telefoon, wel zo lekker op lange ritten. Al net zo fijn is het grote glazen dak. Het kan niet open, maar biedt dankzij zijn lengte van 1,47 meter wel veel licht en zicht. Tenminste, als je dat wilt. Met een druk op de knop wordt het dak ondoorzichtig, geheel óf gedeeltelijk. Hoe dat eruitziet, zie je in de video bij dit artikel!

Leisteen en kurk

Voorin de Rafale is het een feest van herkenning. Het dashboard is immers één op één overgenomen uit de Austral en de Espace, die hun schermcombinatie weer delen met de Renault Megane E-Tech. Voor de Rafale trekt Renault wel nieuwe kleuren en materialen uit de kast, plus wat leuke geintjes. Dat levert enkele bijzonderheden op. Zo zijn de deurvakken bij de Esprit Alpine-versie met een blauw stofje bekleed, zit er bij diezelfde uitvoering een verlicht logo in de stoel en is er voor de afwerking leisteen of kurk gebruikt. Het logo op het stuurwiel is in alle gevallen net even anders dan bij de Renaults die we al kennen, omdat het hoogglans zwarte kader hier ontbreekt.

Op technologisch vlak zijn er eveneens wat stappen gezet. Zo heeft de Rafale de nieuwste generatie van het Android Automotive-besturingssysteem. Dat moet intuïtiever werken en in staat zijn om op basis van gewoontes en input van de bestuurder bepaalde patronen te herkennen. Andere Renaults krijgen deze update in de toekomst ook, maar het nieuwe design van de digitale omgeving blijft wel voorbehouden aan de Rafale.

De nieuwe Renault Rafale rolt in het Spaanse Palencia van de productieband, net als – je raadt het al – de Austral en de Espace. Wat hij gaat kosten is nog niet bekend, maar we weten al wel dat hij in het voorjaar van 2024 op de markt moet verschijnen.