Franse autofabrikanten buitelen momenteel over elkaar heen om president Macron van een nieuwe auto te voorzien. Een jaar geleden werd bij de president nog een Renault Rafale afgeleverd, maar in mei bleek Macron die tijdelijk te hebben verruild voor een speciale DS N°8. Inmiddels is Macron weer terug bij de Rafale, maar kennelijk was hij niet zo te spreken over de beenruimte in Renaults topmodel. Daarom is de auto met enkele centimeters verlengd, waarbij de extra lengte naar goed limousine-gebruik volledig ten goede komt aan de achterpassagiers en achterportieren. Die portieren zijn bovendien voorzien van soft-close sluiting en de hele auto is op een bijna onzichtbare manier gepantserd.

Ook optisch is de Rafale subtiel doch onmiskenbaar aangepakt. Behalve de extra lengte noteren we de kenmerkende en unieke donkerblauwe lak, de nodige vlaggen en vlagkleuren en extra lampen. Het interieur is voorzien van prachtig en handmatig gestikt leer, speciale beeldmerken en – jawel – afwerking in marmer. Dit materiaal vinden we onder meer op het stuurwiel terug. Renault meldt dat er bovendien goed is gekeken naar onder meer de climatecontrol, terwijl het achterste gedeelte van het interieur is aangekleed met zoveel mogelijk extra luxe.