Slim ruimtegebruik

Steer-by-wire

Geen directe voorbode (of toch?)

Tot en met 2030 introduceert Renault in Europa maar liefst 12 nieuwe modellen. Met een nieuw Renault R-Space Lab geheten studiemodel geeft het merk een glimp van wat je van toekomstige Renaults kunt verwachten. Wie er direct van gecharmeerd is, moeten we teleurstellen. Renault benadrukt dat het geen directe voorbode is van een toekomstig productiemodel, maar dat betekent niet dat er geen stukjes van doorsijpelen naar nieuwe modellen.

Renault omschrijft de R-Space Lab dan ook als "een laboratorium om de essentie van voitures à vivre te verkennen" en waarmee het "de rijervaring in de auto opnieuw wil uitvinden om aan uiteenlopende klantbehoeften te voldoen". Wollig en ongrijpbaar. De kern van het verhaal: in grote, vage lijnen aftasten van hoe Renault in de toekomst omgaat met zaken als interieurruimte, infotainment, gebruiksgemak en technologie.

Design

De Renault R-Space Lab is 4,5 meter lang en 1,5 meter hoog. Wat lengte betreft komt de auto daarmee overeen met de huidige Renault Scenic E-Tech Electric. Van opzij bezien nemen we er ook wat MPV-invloeden in waar. Kijk maar eens naar die ver naar voren lopende A-stijl. De vorm van de raampartij en de schouderlijn die aan zowel voor als achterzijde oploopt, doet ons - sorry Renault - ietwat aan die van de Volkswagen ID3 denken. De R-Space Lab heeft een voorruit die ver naar voren doorloopt, heeft een korte motorkap en een daklijn die overloopt in een vrij vlak liggende achterruit. De algehele designstijl lijkt voort te borduren op die van de Emblème Concept van 2024. Interessant: de R-Space Lab heeft frameloze portieren en geen vaste B-stijlen.

Kamerbreed scherm

Misschien nog wel opvallender dan het exterieur is het interieur van de Renault R-Space Lab. Daarin zien we een aan de bovenzijde afgeknipt stuurwiel en een werkelijk gigantisch gebogen panoramascherm dat de volledige breedte van het dashboard beslaat. Dat immense display ten spijt heeft het studiemodel ook een infotainmentscherm in de middenconsole. Dat ziet er in het grote plaatje bijna ouderwets uit. Renault belooft dat de belangrijkste functies ervan net zo eenvoudig te bedienen zijn als een smartphone. Het bijzondere gevormde stuurwiel is een indicator van de techniek die erachter zit. De R-Space Lab heeft steer-by-wire technologie en dat betekent dat er geen fysieke stuurstang in zit. Het feit dat bewegingen van het stuurwiel softwarematig worden vertaald naar beweging van de voorwielen, betekent ook de deur naar variabele stuurverhoudingen is geopend. Daarmee is het ook mogelijk om met slechts een kleine draai aan het stuur de volledige stuuruitslag te bereiken. Overpakken is er dus niet meer bij en daarvoor is zo'n klein stuurwiel volgens Renault (en bijvoorbeeld Lexus) prima geschikt. Daarbij vergroot de vorm van het stuurwiel het zicht op het instrumentarium erachter.

Slim ruimtegebruik

Renault geeft de R-Space Lab onder meer een alcoholdetector, maar of die volledig voorkomt dat je beschonken achter het stuur kruipt, is niet helder. Verder heeft de R-Space Lab kunstmatige intelligentie aan boord. Interessanter is het ruimtegebruik. Zo zijn de voor- en zijairbags aan de bijrijderskant in de stoel geïntegreerd. De ruimte die hierdoor in het dashboard vrijkomt, wordt opgevuld door een dashboardkastje dat je 'dashboardkast' mag noemen. Er past ook een tablet of tas in. Het dashboardvakje kan zelfs omlaag kantelen en als voetensteun dienen. De bijrijdersstoel kan tot aan de tweede zitrij schuiven. We schrijven bewust tweede zitrij, want het is geen achterbank. De tweede zitrij bestaat uit drie individuele stoelen die elk dezelfde breedte hebben. De rugleuningen zijn neerklapbaar en de zittingen omklapbaar en de auto heeft een volledig vlakke vloer. De achterportieren openen in een hoek van 90 graden, wat in- en uitstappen moet vergemakkelijken.

Is Renault met de R-Space Lab stiekem druk bezig om de compacte MPV in het C-segment nieuw leven in te blazen? Wie zal het zeggen. Renault zegt zelf dat dit geen directe voorbode is van een productiemodel. Maar zeg nou zelf: hier zou toch zomaar de Renault Scenic van 2030 kunnen staan.