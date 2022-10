Renault Q3 2022: fors meer omzet ondanks dalende verkopen

In totaal verkocht de Renault Group in het derde kwartaal van 2022 481.000 auto’s. Dat zijn er nog weer minder dan in 2021, toen er met 599.027 auto’s al sprake was van een daling van maar liefst 22,3 procent. Waar ‘auto’s’ staat zou ‘voertuigen’ stiekem beter zijn, want uiteraard horen ook bedrijfswagens erbij.

Anders dan toen is er nu ook goed nieuws, want de omzet kwam op 9,8 miljard euro. Dat is volgens Renault 20,5 procent meer dan vorig jaar, al moeten we dan wel rekenen zoals de Fransen dat doen. In mei nam Renault als gevolg van de oorlog in Oekraïne namelijk afscheid van zijn activiteiten in Rusland, opgesplitst in een belang in Lada-moederbedrijf Avtovaz en Renault Russia. Omdat die activiteiten zijn gestaakt, neemt Renault in de huidige berekening ook de omzet van die takken in 2021 niet mee. De omzet toen daalt daarmee van 9 miljard naar 8,13 miljard, waarmee we inderdaad uitkomen op die 20,5 procent. Gerekend vanaf de oorspronkelijke 9 miljard, is er nog steeds sprake van een stijging van zo’n 9 procent.

De hogere omzet heeft gevolgen voor de winstverwachting. Waar er voor Renault vorig jaar een marge van 3,6 procent overbleef, verwacht Renault voor 2022 een operationele winst van 5 procent. Het aandeel van 'geëlektrificeerd' steeg eveneens in 2022. In de eerste 9 maanden droeg 38 procent van de verkochte auto's van het merk Renault het E-Tech-label, wat hybride of volledig elektrisch betekent. Tot de Renault Group behoren Renault, Dacia, Alpine, het Chinese Jinbei en Huasong en mobiliteitstak Mobilize. Frankrijk is met afstand de grootste afzetmarkt voor het concern, gevolgd door Duitsland, Italië en Turkije.